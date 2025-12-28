深信嚴父教育！成龍懊悔「曾見房祖名就大罵」：完全斷聯繫

71歲的國際動作巨星成龍近日為宣傳新片受訪時，罕見敞開心扉談及與兒子房祖名的父子關係。（圖／翻攝自成龍臉書）





71歲的國際動作巨星成龍近日為宣傳新片受訪時，罕見敞開心扉談及與兒子房祖名的父子關係，並坦承自己在教育方式上曾犯下錯誤，語氣中流露出深深的反省。

根據《新浪娛樂》報導，成龍與妻子林鳳嬌育有一子房祖名，另有一名私生女吳卓林（小龍女）。他在談到電影結尾描繪父子和解的橋段時，話題自然延伸到現實生活。他直言，過去自己深信「嚴父出孝子」，認為唯有嚴厲才能把孩子教好，因此每次見到兒子，幾乎沒有好臉色，總是開口責備。

成龍甚至透露，即使房祖名在父親節或他生日時打電話問候，也會被他痛罵一頓後直接掛斷，理由是「不該只在特別日子才聯絡，平時就應該保持關心」。然而這樣的態度不但沒有拉近距離，反而讓兒子愈來愈退縮，從原本一年至少打一通電話，到後來完全斷了聯繫。

隨著年歲漸長，成龍坦言自己的想法已逐漸改變。他開始意識到，過去那套教育方式並不正確，「我真的錯了，教育不該是壓迫，而是給孩子空間，讓他自由發揮、自由創作。」如今的他，不再對兒子抱有過多期待，只希望對方能平安健康、過得快樂，而自己也因為放下執念，心境反而更加輕鬆愉快。即便已71歲，他仍持續拍攝自己熱愛的電影。

現年43歲的房祖名，曾一度循著父母腳步踏入演藝圈，原本星途被外界看好，卻在11年前於北京涉入毒品案件遭警方逮捕，隨後被列為劣跡藝人，演藝事業幾乎全面停擺。儘管如此，他因家境優渥，生活並未陷入困境，之後選擇轉為低調，鮮少公開露面。

直到今年6月，房祖名出席好友婚禮時短暫現身，才再度引起關注。當時他被發現髮際線明顯後退，多以帽子遮掩外型。近年來，他幾乎不再參與幕前工作，行蹤相當神秘。



