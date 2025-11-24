深偽影片變造王惠美賣苦蕎茶「家人搖不醒」

▲以彰化縣長王惠美肖像生成的AI偽造影片，聲稱喝了苦蕎茶後，家人搖都搖不醒。（圖／翻攝王惠美臉書，2025.11.24）

[NOWnews今日新聞] 繼嘉義縣長翁章梁上週賣藕粉，被標註「全台唯一縣長推薦」，他連忙聲明別被騙了！彰化縣長王惠美今天也賣起在地特產苦蕎茶，聲稱「救命茶」能治失眠，喝了以後「家人搖都搖不醒」。彰縣府今天向平台檢舉要求下架，並報警處理。兩縣府皆提醒，AI技術偽造短影片近來猖獗，呼籲大家別上當。

嘉義縣議會上週進行總質詢時，有縣議員播放詐騙集團以AI換臉技術做成的影片，長達2分30秒的影片，由縣長翁章梁推薦「鬥牛山奇亞籽堅果藕粉」，不但標榜是嘉義農試所研發，還聲稱「這是我們嘉義人獻給台灣的健康之寶」，由翁章梁為大家爭取到破盤價，點擊連結後會導向臉書的一頁式廣告，誘導民眾付款購買。

廣告 廣告

「翁章梁」推薦農特產品時還提及降血壓、血脂等功效，涉嫌違反《食品安全衛生管理法》等法規。事實上這是業者冒用翁章梁頭像及聲音製作成的影片，他當場澄清「這是詐騙，實在惡劣」！並強調他推薦的嘉縣農特產，都會在自己官方臉書粉絲專頁出現，請民眾勿輕信。

▲翁章梁被偽造影片賣藕粉，縣民大喊「縣長變年輕了」。（圖／翻攝翁章梁臉書，2025.11.24）

無獨有偶，彰化縣長王惠美也被盜用肖像賣農產品，還被改名叫「王慧梅」，在AI影片推薦苦蕎茶，不僅以旁白誇大產品療效、形容為「救命茶」，還宣稱是彰化農會花365天研發、由她親自監工生產，能讓失眠者「沉睡到家人搖不醒」、高血壓患者一喝「血壓計就罷工」、「癌細胞全面撤退」、「體檢報告全部翻盤」。

彰化縣政府已向Facebook檢舉、要求移除，目前已經下架17個帳號，並報警追查來源。王惠美也在臉書發文，提醒民眾不要受騙上當。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王世堅人在大陸直播自拍？「影片曝光」本人急澄清：一直都在台灣

詐騙集團最愛假扮名人是「她」！本尊火大嗆數發部：別只會統計

不實AI造假影射影片！經濟部能源署予以譴責 呼籲勿散播錯誤資訊