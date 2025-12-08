深偽詐騙太猖狂！數發部找來世界級神隊友 「真人驗證」黑科技來台

財經中心／師瑞德報導

為反制AI詐騙單月狂捲67億，Tools for Humanity今與台灣數位信任協會簽署MOU。在數發部次長侯宜秀與立委葛如鈞見證下，TFH總經理徐鈞洋與DTA理事長詹婷怡宣示，將透過「真人驗證」技術與2026年全台巡迴教育，構築數位防詐火網。（圖／World ID提供）

面對生成式AI帶來的深偽詐騙危機，台灣防詐體系迎來重量級國際盟友。全球知名的World協議支持機構Tools for Humanity（TFH）今（8）日於台北喜來登大飯店，正式與台灣數位信任協會（DTA）簽署合作備忘錄（MoU）。雙方宣布將聯手推動「去中心化身分驗證」與「AI素養教育」，期望透過技術與制度的雙重革新，在2026年全面啟動一系列防詐倡議，打造更具韌性的數位信任生態系。

詐騙成國安危機 數發部次長見證公私協力

本次簽約儀式由TFH台灣與新加坡總經理徐鈞洋、DTA理事長詹婷怡代表簽署，並邀請到數位發展部政務次長侯宜秀及立法委員葛如鈞共同見證。侯宜秀次長在致詞時引用數據指出，自2024年10月數發部啟用「線上詐騙通報與查詢平台」以來，已累計收到逾34萬筆通報，僅2025年9月單月財損就高達新台幣67億元，顯示數位詐騙已是迫在眉睫的全國性危機。

侯宜秀強調，建立「數位信任」已納入國家核心政策。數發部目前正積極推動「AI新十大建設」與「AI數位產業登峰計畫」，並致力於《人工智慧基本法》的立法工作。她樂見TFH這樣的世界級技術公司能與台灣在地社群合作，透過推動以人為本的網路身分驗證及抑制AI機器人詐騙，與政府打擊數位犯罪的政策方向高度契合。

從源頭辨識「真人」 葛如鈞：信任是未來的公共基礎建設

長期關注科技法案的立法委員葛如鈞表示，今日的合作不僅是一場簽約儀式，更是台灣數位信任發展的新起點。面對深偽技術（Deepfake）模糊了虛實界線，他認為「Proof of Human（真人驗證）」等創新技術，將體現以公共利益為本的治理精神。透過成熟的技術與健全法治，數位信任將成為如同水電般的全民共享公共基礎設施。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡則指出，在AI詐騙猖獗的時代，重建公眾對數位世界的信心至關重要。協會作為產官學研的橋樑，將致力於引進國際標準的驗證機制，並落實全民數位素養教育，協助台灣產業在數位浪潮中站穩腳步。

三大策略鎖定「真人網路」 2026全台巡迴啟動

針對具體合作內容，TFH台灣與新加坡總經理徐鈞洋說明，雙方將聚焦於三大核心領域：首先是探討「去中心化與匿名的數位身分識別」，透過技術手段強化線上資訊的真實性，從源頭抑制AI機器人濫用；其次是推動「公共教育與數位素養」，教導民眾辨識AI風險並負責任地使用數位工具；最後則是「國際經驗輸出」，將台灣在數位信任與AI倫理的實踐經驗分享給全球夥伴。

徐鈞洋進一步透露，TFH對台灣市場有著長期承諾，雙方已規劃自2026年起，將防詐與數位素養的工作坊推展至台北、台中、高雄等地，透過在地化的公民參與，擴大社會大眾對數位誠信的理解。Tools for Humanity期待能攜手台灣政府與民間力量，共同打造一個以「真人參與」為核心的健康網路生態系統。

台灣數位信任協會與Tools for Humanity合作備忘錄簽署記者會，左起：政治大學傳播學院教授施琮仁、理律法律事務所合夥人曾更瑩、立法委員葛如鈞、台灣數位信任協會理事長詹婷怡、Tools For Humanity台灣與新加坡總經理徐鈞洋、數位發展部政務次長侯宜秀、美國在台協會經濟官齊玉瑤、台灣區塊鏈愛好者協會理事楊俊書（圖／Tools For Humanity提供）

