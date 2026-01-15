深偽風暴！馬斯克旗下Grok陷兒少性影像醜聞 修補「脫衣指令」又被揭漏洞

馬斯克旗下的xAI聊天機器人Grok近期因深偽影像爭議陷入全球輿論風暴。（翻攝自Ｘ）

科技大亨伊隆馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI聊天機器人Grok近期因深偽影像爭議陷入全球輿論風暴。由於Grok具備高度開放的圖像編輯功能，導致大量使用者利用其「勁爆模式」（Spicy Mode），透過簡單指令要求AI為真人女性甚至是未成年兒童「脫衣服」或「換穿比基尼」，生成大量不雅且具性暗示的影像。此舉引發國際社會強烈憤慨，各國監管機構紛紛祭出鐵腕調查。

面對排山倒海壓力，X平台安全團隊正式對外發表聲明，宣布已導入緊急技術措施，全面禁止Grok對真人照片進行「脫衣」或「清涼化」處理。這項新規範明定，Grok不再允許將真人影像編輯為身著比基尼、內衣或類似暴露服裝的樣子，且限制範圍涵蓋所有使用者，連付費訂閱者也不例外。

此外，為了增加追責機制，X平台進一步收緊權限，將圖像生成功能限縮於付費用戶，並對法律禁止此類行為的地區實施「地理封鎖」。

然而，馬斯克對此爭議的態度依然強硬。他在X平台上聲稱，自己從未見過Grok生成任何未成年人的裸照，並強調Grok的運作原則是遵守各國法律，拒絕產出非法內容。馬斯克解釋，在開啟特定設定後，Grok理論上僅允許生成「虛構成年人」的局部裸露影像，其尺度應與主流串流平台上R級電影的規範一致。

不過，這番言論顯然無法平息外界疑慮，因為研究數據顯示，xAI近期生成的數萬張影像中，有超過半數涉及極少衣物的人物，其中更包含看似兒童的爭議畫面。

這場AI倫理風暴已演變成跨國法律行動。印尼與馬來西亞日前率先宣布封鎖Grok，英國與法國的監管單位也相繼啟動調查。在美國本土，加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）已正式對xAI展開調查，抨擊該公司放任「非自願露骨色情內容」流竄。

儘管X平台試圖透過新規範「止血」，但根據《The Verge》等外媒實測，目前系統仍存在漏洞，例如對男性的限制較為鬆散，或能透過Grok官網繞過限制。這也讓外界質疑，馬斯克的修補措施是否只是敷衍了事的公關手段，實際的防堵成效仍有待觀察。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

