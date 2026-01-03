深入介入多國內政 伊朗動盪 鄰國五味雜陳

伊朗境內因經濟問題引發的抗議活動持續延燒，局勢已引起中東鄰國高度關注。儘管目前少有公開反應，但考慮到伊朗深度介入該地區許多國家的內政，中東各國領導人正密切觀察伊朗局勢，評估可能帶來的動盪或機遇。

沙烏地阿拉伯與阿聯，長期將伊朗視為地緣政治對手，這不僅源於什葉派與遜尼派的宗教分歧，更涉及兩國與美、以的防禦協作，而伊朗則一向敵視美以勢力。然而近期情勢顯示，這2個海灣國家策略正從競爭轉向求穩。

沙烏地與伊朗2016年斷交後，於2023年透過大陸斡旋的「北京協議」恢復邦交。專家指出，沙方將區域穩定視為經濟繁榮的前提，因此不願見到伊朗局勢徹底失控。同樣地，阿拉伯聯合大公國身為伊朗最強勁的貿易夥伴，長期為受制裁的伊朗提供經濟「生命線」，並已於2022年恢復外交往來。

伊拉克與伊朗有著複雜的關係，兩國擁有長達1599公里的邊境。在2003年伊拉克哈珊政權垮台後的20年間，伊朗支持多個伊拉克準軍事組織，現已演變成伊拉克政治與軍事體系中強大的一部分，但其中部分成員仍效忠於伊朗。這些組織被視為伊朗「抵抗軸心」的一部分，得以將戰火擋在伊朗邊境之外。

在黎巴嫩，伊朗支持的真主黨，因2024年底美國斡旋的停火協議，面臨解除武裝的壓力，使黎、伊正式外交關係轉趨緊繃。更嚴峻的挑戰來自敘利亞，伊朗曾投入超過500億美元支持的阿塞德政權垮台後，新政府強烈排斥伊朗的干預，僅在不干預內政的前提下考慮維持聯繫。

在以色列，情報機構摩薩德正公開支持伊朗示威者，呼籲民眾走上街頭，試圖利用此「機會窗口」進一步削弱伊朗。同時，以總理尼坦雅胡據傳正與川普討論再次襲擊伊朗的計畫。