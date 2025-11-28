深入公共治理現場 宜蘭青年走讀亮點施政

宜蘭青年公共參與人才培力計畫，青年事務委員及關心公共事務的青年，實地走訪頭城大溪漁港、蘇澳朝陽社區及蘇澳溪水環境工程等。（宜蘭縣政府提供）

為縮短青年世代與公共政策的距離，培育公共參與人才，宜蘭縣政府辦理「一一四年度宜蘭青年公共參與人才培力計畫」，以「走入施政現場」為核心理念，規劃三場次縣內參訪活動，帶領宜蘭縣第七屆青年事務委員及關心公共事務的青年，實地走訪頭城大溪漁港、蘇澳朝陽社區及蘇澳溪水環境工程等，由縣府團隊及第一線執行單位分享與引導。讓青年們看見獲獎工程和政策背後的挑戰與努力，也從「海洋永續」、「地方創生」到「生態治理」等三條不同治理路線中，開啟理解公共政策的新視野，為未來的政策建言注入務實且創新的能量。

首先走訪全臺首座「海廢就地回收成材暫置所」，深入瞭解縣府如何整合企業、NGO與在地大溪漁港環保艦隊的力量，打造全臺首座以「4R模式」（回收、再利用、再生、回饋）運作的海廢循環基地。

在榮獲「金牌農村」金獎與「農村領航獎」肯定的蘇澳鎮朝陽社區，青年們看見社區如何凝聚居民共識，並透過青年回流與跨界串聯，將創意注入傳統漁農產業，打造出兼顧產業、文化與生態的永續生活場域，成為「由下而上」治理模式的成功典範。

最後一站走入榮獲多項公共工程大獎的「蘇澳溪高灘地水環境工程」，瞭解本府如何在防洪安全與生態保育之間取得平衡。