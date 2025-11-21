深入在地與在地連結 中濱共生圈業者共同推出產業體驗及文化走讀遊程
推動臺中海線觀光，中濱共生圈多家產業業者整合資源共同推動「海岸綠動Circle of Life—中濱共生圈」計畫，藉由永續品牌共構促使產業升級轉型而達到活絡地方經濟發展之目標。而在第一圈場域範圍聚焦甲安埔地區，以阿聰師芋頭文化館作為帶領者，結合中濱地區的農產食品加工業、傳統工藝文化產業、觀光旅遊業及再生資源與循環經濟業等關聯性產業，構建地方特色的永續產品與服務，推出2天1夜的地方產業體驗及文化旅遊行程，吸引遊客前往以帶動區域共同成長。
這項「海岸綠動Circle of Life—中濱共生圈」計畫推出的2天1夜行程，並邀請國內旅行社、旅遊產業專家、部落客及社群媒體經營者參與行程，以「玩海也遊山」為主軸，不以單一景點或消費體驗堆疊，而是以旅遊視角走進地方產業鏈，讓參與者實際理解產品從產地到市場的完整旅程，首先第一天自鰲西小基地開啟海線文化走讀，接續參訪林異香齋、文化出張所、朝元宮、書法老店及街仔尾冊店，深入感受老城區的人文底蘊；午間享用在地料理後前往台中港海洋驛站及高美濕地，透過導覽認識濱海生態與觀光共存關鍵。傍晚則轉往新社花海，並走入今年設置的「農村繽菓室」展區。該展區中亦可看見多位中濱共生聯盟業者進駐展售，另外到新社可以品嚐到在地特色料理菇神火鍋，而中濱共生的新社花田民宿，是位在田野間的悠閒的處所，讓到訪的遊客放鬆休閒。
第二天則前往江家玫瑰園、檸檬森林農場、安貝斯釀酒故事館、阿聰師芋頭文化館與萬全馨，循序展現產地栽培、加工製程、品牌體驗、餐飲旅遊到市場銷售的完整鏈結，將地方特色推向社群擴散與大眾視野，也可以看見地方品牌與產業鏈接軌市場的力量，另外透過參與者的手作體驗，了解產業特色並增加遊程趣味。
觀光不只是美麗行程，而能真正成為 支持在地產業、文化與生活永續的力量，透過這項「海岸綠動Circle of Life—中濱共生圈」計畫，推動第一圈場域範圍聚焦甲安埔地區，以阿聰師芋頭文化館作為帶領者，結合中濱地區的農產食品加工業、傳統工藝文化產業、觀光旅遊業及再生資源與循環經濟業等關聯性產業，構建地方特色的永續產品與服務，第二圈範圍延伸至濱海廊帶地區，集結地方產業資源，強化農漁產業鏈結，拓展特色產業生態圈，並推動多元文化及體驗旅遊的深度發展。第三圈範圍擴展至整個大臺中地區，串聯地方資源與全市觀光活動，讓地方品牌走向更大的市場。中濱共生表示，未來將持續深化聯盟合作，並與政府、企業、旅遊通路共同推動，以臺中海線為起點、走向山城與全市觀光平台，讓「永續旅遊 × 區域品牌 × 在地產業」形成能持續擴大的正向循環。
更多新聞推薦
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 15 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程
美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 21 小時前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 1 天前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 21 小時前
大溪不只有老街 漫遊桃園大溪療癒景點：木博館免門票、羊駝農場超可愛、老茶廠很好拍
大溪不只老街好逛！近年桃園大溪成為最療癒的週末小旅行目的地，從免門票就能走進的「大溪木藝生態博物館」，一路漫遊到能近距離餵食、拍照的超萌羊駝農場，再到充滿懷舊氣息、怎麼拍都像電影場景的老茶廠，每個景點都讓人放慢步調、享受被山城包圍的悠閒時光。無論是親子假期、情侶輕旅行，或是單純想逃離城市，大溪都有讓人一訪再訪的魅力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 57 分鐘前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
飛富國島「班機滑行後折返」旅客乾等4小時取消 慘變「桃機一日遊」
越捷航空從台北飛往富國島的VJ845班機19日發生臨時取消事件，一名旅客還原整段過程，從上機到確定取消，前後耗時超過4小時，讓不少人行程受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒
秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 42 分鐘前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 32 分鐘前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 14 小時前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 1 天前
普發金爽爽花 台中旅遊祭出年度最強促銷
[NOWnews今日新聞]響應政府普發現金政策，台中市政府觀光旅遊局攜手市內旅宿與遊樂業者推出一系列超值優惠！台中港酒店推出「全民普發星級入住」專案，以1萬元即可入住總統套房含早餐；台中長榮桂冠酒店則...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 4 小時前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 23 小時前