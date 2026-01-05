深入基層不停歇 賴瑞隆守護高雄初心不變

▲立委賴瑞隆今天從清晨一路行程滿檔至夜晚，持續用最密集的腳步走進大高雄各區，展現守護高雄的堅定信念。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選進入倒數關鍵期！立委賴瑞隆今（5）日從清晨一路行程滿檔至夜晚，持續用最密集的腳步走進大高雄各區，展現守護高雄的堅定信念。賴瑞隆期盼出身基層的自己成為「全市民的市長」，帶著讓高雄更好的信念，陪伴每一位市民的日常，讓高雄延續光榮並邁向更好的未來。

▲賴瑞隆今天一早自鳳山建國路與青年路路口站路口向通勤市民問早致意。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

賴瑞隆今天一早自鳳山建國路與青年路路口站路口向通勤市民問早致意，隨後前往後勁鳳屏宮參拜祈福，由市議員黃文志、邱俊憲陪同，並以此為起點開啟楠梓車掃，深入巷弄街角，沿線民眾熱情揮手回應，互動熱絡。行程中亦有市民主動上前盛讚，看到昨日「真誠無畏之夜」賴瑞隆談高雄願景，深感認同並給予鼓勵，認為他最熟悉市政、對未來有完整願景。

▲賴瑞隆由市議員陪同站路口向下班鄉親問好。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

下午，賴瑞隆由市議員郭建盟及湯詠瑜陪同，自苓雅區聖公媽廟出發，展開前金、新興、苓雅等區的大車掃；傍晚在中山凱旋路由市議員李順進、黃彥毓、陳致中及議員參選人黃敬雅陪同站路口向下班鄉親問好，晚間再從裕豐、裕誠路口商圈夜市一帶接續掃街，向採買民眾致意。

賴瑞隆表示，昨晚活動獲超過300位里長力挺，深深感謝各界與市民的支持與託付，自己更有信心承擔責任、延續高雄的進步腳步。面對初選時程進入最後一週，他依然保持平常心、維持同樣節奏，每天站路口、掃早市，再站路口、掃夜市；在一天的不同階段，以行動陪伴市民一整天、爭取每一份支持。他說，懇請大家在民調期間唯一支持賴瑞隆，一起守住高雄、守護高雄。

賴瑞隆堅定表示，這段時間親自奔走大高雄三十八區，緊握每一雙手、用雙腳踏遍土地，只為走進人群、傾聽民眾最真實的聲音。「握緊雙手、腳步未停、初心不變」，盼出身基層的自己成為「全市民的市長」，帶著讓高雄更好的信念，陪伴每一位市民的日常，讓高雄延續光榮並邁向更好的未來。

