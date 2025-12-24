深入富里觸動深層思考 黃鐙輝：早動過遠離城市念頭

黃鐙輝到花蓮出席稻草藝術季記者會。（富里鄉農會提供）

花蓮富里鄉農會第七屆稻草藝術季今（24日）開展，黃鐙輝一早就特地搭車前往花蓮出席記者會，為此他在今年5月展開為期三天兩夜稻草藝術紀錄片拍攝的真實體驗。

此行不僅走進豐南村，與阿美族音樂創作者莫言老師對談並一同合唱時，讓他想起年輕時最單純的音樂夢，拍攝行程之餘更是完整走進富里的日常生活，除了與長輩們圍坐聊天，還被親切地當成回家的孩子般照顧，不僅頻頻被詢問「想吃什麼、想喝什麼」，還喝下人生第一次的阿姨特調維士比加牛奶。

這趟深入富里的經驗，也再次觸動黃鐙輝對生活節奏的深層思考。他坦言，自己其實早就動過「住進富里、遠離城市」的念頭，但這樣的選擇，意味著必須學會斷捨離，他形容，當生活簡化到極致，才能心無旁騖地專注當下，活得自在而自由。這樣的感受，並非一時感性。

