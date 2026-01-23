深入廢棄公墓拍攝 施名帥范少勳驚見人骨怕冒犯

（中央社記者洪素津台北23日電）演員施名帥、范少勳、陳姸霏等人演出新戲「凶宅專賣店」，施名帥、范少勳分享拍攝地點多元，有次到一處廢棄公墓拍攝，看見不少人骨外露，好在拍攝時有請道長到場協助，不然真的很怕冒犯到。

施名帥、范少勳、陳姸霏、林予晞、洪慧芳等人今天出席新戲「凶宅專賣店」宣傳記者會，施名帥、范少勳表示此次拍攝到很多特別的地點，有廢棄房屋，充滿藤樹，也有廢棄公墓，肉眼可見不少人骨散落，2人皆坦言拍攝時都帶著尊敬的心不敢冒犯，洪慧芳也分享拍攝過程中都會有道長協助，已有先做好尊敬的儀式。

陳姸霏在劇中有不少念咒語的劇情，練習咒語時卻讓她很苦惱，「除了念咒語我還要有燒符紙的畫面，練習的時候我不知道能不能唸出來，但我又需要練習，難道我要去廟裡面嗎？」後來知道有道長會出面化解，「我也有尊敬地說我是來工作的」。

林予晞和施名帥這次在劇中又演出夫妻，這次也是兩人第三次演夫妻，林予晞開玩笑說有點膩了，「雖然是膩了，但好像又死灰復燃，我們就像浴火鳳凰啦！」施名帥則說，「怎麼會膩，不會啦！」

最後林予晞表示這齣戲的哭戲片段是讓她演戲這10多年來哭最慘的一次，「我真的忍不住哭，大家哭成一團，我其實花了一點時間走出來，希望大家看完會想跟我們當朋友」。（編輯：張銘坤）1150123