深入打動國際旅客 觀光署攜手統一超商 共築旅人便利店

交通部觀光署今天(6日)攜手統一超商簽署MOU，雙方就擴大通路、共同行銷及數據分享等面向展開互助與互惠。首波合作先推出「旅人便利店」，希望深入打動國際旅客，快速便利地探索台灣在地觀光。

觀光署長陳玉秀6日在觀光署與統一超商簽署MOU的典禮上表示，台灣在國際旅客心中最重要的3個價值就是安全、便利與熱情，因此她在去年6月上任第一天，就看到了統一超商的價值就是「便利」，尤其許多國際旅客來到台灣，最驚豔的就是這些即使在半夜依然有人、溫暖、明亮且安全的便利超商。

陳玉秀指出，觀光署經過半年的籌備，終於在2026年初與統一超商展開合作，希望創造「台灣24小時不打烊」的意象，讓國際旅客更容易、更方便地取得台灣的景點資訊。陳玉秀說：『(原音)其實超商我們大概都分別有邀請，但是最終seven還是最積極，希望成為我們推廣觀光通路上面的團隊之一。那跟超商的合作，最主要第一個是希望擴大通路，第二個呢是整個行銷共同的參與，第三個還有是一些數位資訊的交換，包含像旅客的習慣啦，那些當然是避除掉個資法，我們只想知道國際客人來到台灣之後，他去了哪些地方、他買了甚麼樣的東西，希望從數據資料裡面去看到國際客人來到台灣，他喜好的項目是甚麼。』

統一超商協理羅文璣則期待透過遍布全台368個鄉鎮的7,200多家7-11門市，提升台灣觀光的國際能見度。羅文璣說：『(原音)我們全台7,200多家的門市，將會推出一系列的宣傳，還有便利的服務，讓國際旅客來到台灣，可以非常快速、便利地探索到我們台灣在地的文化以及景點，讓他們的旅程更加地順暢、愉快，提升國際旅遊的能見度，也能夠讓每一位國際旅客來到台灣，留下感動而且深刻的印象，讓他們一而再、再而三地來台灣旅遊。』

觀光署與統一超商的首波合作就是推動「旅人便利店」，針對推廣行動旅服PWA與擴大國際旅客兌換金福氣通路進行合作；還同步推出「喔熊AI小幫手」，旅客只要掃描全台統一超商的ibon機台旁的QR Code，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。