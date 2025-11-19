Taiwan FactCheck Center

深入拆解跨國詐騙產業鏈 查核中心獲消費者權益報導獎優勝

發佈：2025-11-19

台灣事實查核中心長期關注重大社會議題，其專業再次獲得肯定！「114年消費者權益報導獎」與「第24屆卓越新聞獎」於11月18日同日公布得獎名單。查核中心Podcast節目《新聞真假掰》除了入圍本屆卓越新聞獎外，更以作品〈台灣人一年被騙千億！防詐總動員：從一則LINE訊息到跨國詐騙黑色產業鏈，政府、平台、個人，沒有人是局外人！〉獲得「114年消費者權益報導獎」廣播及網路（音頻／Podcast）類專題報導獎優勝。

廣告 廣告

卓越新聞獎評審表示，此報導「節目以立體的穿透視角呈現議題的多元面向，資訊內容、 知識性、啟發性都極佳，條理分明、表述清晰而易於接收。」

本次獲獎作品聚焦台灣「一年被騙千億」的嚴峻詐騙議題，從三位受害者（愛情、投資、債務）現身分享遭遇，到查核中心分析AI假人、假連結等最新詐騙手法；並邀請四位專家從金流、技術到跨國犯罪手法進行解構，同時訪談多位政府部會首長與社群平台代表，全面檢視「打詐四法」的成效與平台責任。

圖說：台灣事實查核中心Podcast節目以防詐專題奪下114年消費者權益報導獎優勝。

節目主持人黃兆徽表示，《新聞真假掰》始終以提供可信賴資訊為宗旨。本次獲獎的防詐專題源自團隊觀察到詐騙已成「全民公敵」，因此以聲音新聞專題形式，從受害者、查核機構、專家、政府到平台五大面向切入，讓大眾完整理解詐騙背後的複雜結構。

節目中，主持人黃兆徽以其資深的新聞專業，引導四位重量級專家，將複雜的金流、AI技術與跨國犯罪手法轉化為專業分析；助理主持人張育騰則深入第一線，採訪並帶回受害者的真實故事。兩人的專業分工與提問，將生硬的防詐知識與真實的受害心聲立體呈現，精準澄清了迷思，也提供了具體的防範之道。

查核中心影音編輯蔡東棧表示，提升社會的媒體素養其實是查核中心的「自殺任務」，因為當全民都有媒體素養，查核中心也不必再辛辛苦苦查證假訊息。但他坦言，在現今詐騙猖獗，甚至在第一線搜尋線索時發現，有民眾竟是「以詐騙為樂」，顯然提升社會的媒體素養還有待努力。

完整節目收聽：《台灣人一年被騙千億！防詐總動員：從一則LINE訊息到跨國詐騙黑色產業鏈，政府、平台、個人，沒有人是局外人！》https://pse.is/7sbcgp

【若無法播放，請點此收聽節目】