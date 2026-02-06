深入新北大街小巷 蘇巧慧中和區立起政見看板

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧四日推出6項針對老幼族群的政見後，昨日再推出政績文宣，條列三屆立委任內為新北爭取的建設與問政成績，今(6日)團隊宣布已在人口稠密的中和區掛起看板。

蘇巧慧指出，雖然大家勤跑大街小巷，不過新北幅員遼闊，希望透過立看板、夾報宣傳的方式讓大家更了解她的政見，目前已推出老幼政見，希望老幼顧得好、家庭少煩惱。

蘇巧慧的長輩福利政見看板豎立於中和區安樂路63號，兒童福利政見看板則懸掛於中和區景平路601號。

蘇巧慧說，6項政見中，包括公立國中小學生營養午餐免費、零到6歲免門診和住院部分負擔等，都希望照顧好小朋友，而面向長輩族群部分，則有65歲以上假牙補助最高5萬元、敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零，提高使用彈性，以便長輩使用。

