深入研究人體癌變、老化的分子生物學權威 中研院院士姚孟肇在美辭世享壽76歲

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

中研院今（29）日發出新聞稿，表示曾任分子生物研究所所長的中研院院士、國際知名分子生物學家姚孟肇，於10月27日在美國辭世，享壽76歲。

國際知名分子生物學家姚孟肇近日辭世，享壽76歲。（圖／中研院分子生物研究所臉書）

姚孟肇為國際知名分子生物學家，專長為染色體結構與功能、基因體不穩定性。其以四膜蟲（Tetrahymena）為主要研究材料，深入分析該原生動物之染色體斷裂（chromosome breakage）、DNA割除（DNA deletion）及基因擴增（gene amplification）等現象，並進一步探討基因擴增在人體細胞的分化、癌變及老化上的重要性，為相關領域開啟了新的研究方向。

廣告 廣告

中研院指出，姚院士於1975年取得美國羅徹斯特大學生物系博士學位後，於耶魯大學生物系從事博士後研究，先後任職於聖路易華盛頓大學、華盛頓大學及佛瑞德哈欽森癌症研究中心。曾獲頒世界科學院院士、美國科學促進學會會士、臺灣大學傑出校友等，並於2006年當選本院第26屆院士。

對於姚孟肇的貢獻，中研院表示，2004年至2013年，姚院士受李遠哲前院長邀請，擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力於研究人才培育，並與臺灣各學術、研究、教學機構之密切合作。姚院士亦曾任中研院數屆評議員，對於中研院學術的研究發展助力甚深。

更多FTNN新聞網報導

獨家／酷澎2萬元除濕機0元賣！ 「快遞單號都出現」官方4小時後回應了

藍鳥開局「背靠背」開轟！菜鳥先發飆12K壓制道奇 6：1奪勝搶先聽牌了

颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴

