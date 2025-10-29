深入研究人體癌變、老化的分子生物學權威 中研院院士姚孟肇在美辭世享壽76歲
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
中研院今（29）日發出新聞稿，表示曾任分子生物研究所所長的中研院院士、國際知名分子生物學家姚孟肇，於10月27日在美國辭世，享壽76歲。
姚孟肇為國際知名分子生物學家，專長為染色體結構與功能、基因體不穩定性。其以四膜蟲（Tetrahymena）為主要研究材料，深入分析該原生動物之染色體斷裂（chromosome breakage）、DNA割除（DNA deletion）及基因擴增（gene amplification）等現象，並進一步探討基因擴增在人體細胞的分化、癌變及老化上的重要性，為相關領域開啟了新的研究方向。
中研院指出，姚院士於1975年取得美國羅徹斯特大學生物系博士學位後，於耶魯大學生物系從事博士後研究，先後任職於聖路易華盛頓大學、華盛頓大學及佛瑞德哈欽森癌症研究中心。曾獲頒世界科學院院士、美國科學促進學會會士、臺灣大學傑出校友等，並於2006年當選本院第26屆院士。
對於姚孟肇的貢獻，中研院表示，2004年至2013年，姚院士受李遠哲前院長邀請，擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力於研究人才培育，並與臺灣各學術、研究、教學機構之密切合作。姚院士亦曾任中研院數屆評議員，對於中研院學術的研究發展助力甚深。
更多FTNN新聞網報導
獨家／酷澎2萬元除濕機0元賣！ 「快遞單號都出現」官方4小時後回應了
藍鳥開局「背靠背」開轟！菜鳥先發飆12K壓制道奇 6：1奪勝搶先聽牌了
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
其他人也在看
大腦不外包2／從台大、中研院到Goolge 簡立峰三度克服冒牌者心魔
世人眼中的超級勝利組，其實一直知道何謂殘酷。簡立峰常受訪暢聊產業、管理、科技與地緣政治，卻幾乎不聊自己。曾有主持人問及他人生挫折，他只淡淡一提：大學聯考滑鐵盧。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
教育部與世界百大合設獎學金 115年甄選簡章公布
115年教育部與世界百大合作設置獎學金簡章已公告於教育部網站，報名期間自11月10日(星期一)上午8時30分起至12月3日(星期三)中午12時止，有志於明年出國攻讀博士的學子，可把握時機於期限內申請。國立教育廣播電台 ・ 1 天前
澎湖院檢攜手研討國民參審案件 盼提升司法信賴度
（中央社澎湖縣29日電）國民法官法明年起擴大適用範圍，澎湖地檢結合地院今天聯合舉辦國民法官法案件之理論與實務研討會，盼未來適用國民法官法案件順利進行，讓國民法官做出最貼近實情判斷，提升司法信賴度。中央社 ・ 1 天前
豬隻禁令衝擊 陳駿季：補貼11/1提出 盼物價穩定
（中央社記者汪淑芬台北29日電）台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬相關產業。農業部長陳駿季今天表示，預定11月1日提出補貼方案，希望小吃店價格不要有太大變動。中央社 ・ 23 小時前
浪LIVE狂賀樂天封王 回饋百萬浪花等你「嗨」翻天
中華職棒封王之夜，樂天桃猿奪冠，酒紅彩帶飛舞，現場激動的應援畫面也在浪LIVE上延燒，贊助方浪LIVE直播宣布推出為期七天的「冠軍狂賀活動」，從29日零時開跑至11月4日止，祭出四款冠軍主題禮物，其中一款特製猿氣小子的爆擊禮、百萬浪花抽獎與「封王限定勳章」，號召粉絲線上狂賀。Rakuten Girls成員岱縈與溫妮也同步於浪LIVE開播，用最真摯的熱情重現封王當晚的感動。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
CFO惜敗KT 英雄聯盟世界大賽止步8強
CFO在這場比賽遭到對手的戰術針對，每一把都打得相對痛苦，第一把在瑞士輪表現強勢的射手Doggo（邱梓銓）被大大限制，讓他沒有辦法在團戰中發揮火力，第二把KT改抓中路HongQ（蔡明宏），即使HongQ拿到擅長的角色依舊無法取得優勢，前兩把結束KT取得2:0領先、率先聽牌。面對無...CTWANT ・ 1 天前
彰基醫學中心統計 27%中風患延遲就醫
每年十月二十九日是「世界中風日」，今年主題強調「認識徵兆、立即行動」，提醒民眾出現嘴角歪斜、口齒不清、單側無力等中風警訊時，應立即撥打一一九，把握治療黃金期。彰化基督教醫學中心昨（二十九）日呼籲：中風搶救分秒必爭，越早治療、後遺症越輕。作為彰化縣唯一的醫學中心，彰基中風中心建構全年無休、二十四小時待命的救治體系，從救護車抵達、影像判讀到導管取栓的每一步皆精準銜接，讓病人能在「黃金一小時」內完成治療，大幅降低後遺症風險。中心目前共有六位取栓醫師，來自神經內科、神經外科及影像醫學科，組成跨專科團隊，採全年無休輪值制度，確保中彰雲投地區患者都能在最短時間獲得專業救治。醫療長張尚文表示，彰基是彰化唯一的醫學中心，更是鄰近區域急重症醫療最重要的後盾。即使在夜間、假日或天候不佳時，也 ...台灣新生報 ・ 1 天前
11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車
11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車EBC東森新聞 ・ 23 小時前
天氣》明晚變天「東北季風再襲」 2地區連5天濕又涼
明（30）日東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加。氣象署指出，周五（31日）到下周一（11月3日）持續受到東北季風影響，北部及宜蘭地區有局部短暫雨。中時新聞網 ・ 1 天前
海洋素養創新教學競賽全國決賽隆重登場 30校200位師生同場競技
為推動海洋素養向下扎根，海洋委員會29日於臺中世界貿易中心舉辦「海洋素養創新教學競賽決賽暨社群成果觀摩會」，自6月起經書審與分區複賽層層選拔，最終30大千電台 ・ 11 小時前
北東明飆30度再跌回20度有雨 下週三新東北季風南下接力
又要冷！東北季風預估30日白天短暫減弱，雨勢趨緩，不過新1波東北季風將在當天入夜起南下，北部、宜花地區回歸濕冷雨天，低溫下探20度，預計11月5日又有另1波東北季風。中天新聞網 ・ 23 小時前
小當家「銀河麵」重現！？超商聯名推拌麵 口味引好奇
小當家「銀河麵」重現！？超商聯名推拌麵 口味引好奇EBC東森新聞 ・ 22 小時前
千套棉被送暖災區 桃園市全媒體記者協會x企業及獅子會300B5區用愛心守護花蓮
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市全媒體記者協會秉持「新聞有溫度、媒體有愛心」的精神，號召永振膠帶股份有限公司台灣好報 ・ 23 小時前
國民黨新舊任主席交接 朱立倫發表感言
(記者蕭文彥台北報導)國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，他今天表示，總辭是給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重新主席，不要造成新主席任何...自立晚報 ・ 17 小時前
習川會前釋善意？ 中糧集團購買美國大豆 美國今年收成以來首次
路透引述兩位消息人士說法指出，在川普和習近平領導人峰會前不久，中國國有企業中糧集團（COFCO）購買3批美國大豆，這是美國今年收成以來、中國首次購買美國大豆。中時財經即時 ・ 1 天前
中市推動騎樓整平！重塑街道樣貌凝聚安全共識 打造友善步行環境
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】近年來，隨著城市發展與生活型態的轉變，民眾對於行人空間品質的要求愈 […]觀傳媒 ・ 23 小時前
邀民眾來集章摸彩 鹽水嘉年華周末登場
臺南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合作辦理的「二零二五鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅」十一月二日將於區公所前中山路登場，今年以「鹽水麵香月津情長」為主題，象徵在地美食樸實風味與月津港人文情懷，昨（二十九）日並於永成戲院舉行造勢活動，邀在地商家展示特色商品，鹽水區長陳文琪與社區、學校、里長及商圈店家共同推廣鹽水地方盛事。市長黃偉哲表示，為推廣在地美食小吃與消費，鹽水區公所與商圈合作推出「集章摸彩活動」，讓民眾透過趣味集章遊戲體驗鹽水風情；即日起至十一月一日於鹽水店家或當日市集消費滿百元並至宣導攤位集章即可參加摸彩，最大獎為象徵財運滾滾的「金元寶」，歡迎踴躍參與將好運與大獎帶回家。經濟發展局長張婷媛指出，鹽水嘉年華不僅是推動地方觀光的品牌活動，更是展現鹽水文化 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
《回魂計》揭密幣圈黑手法！捐款、退款再分潤 法遵驚爆：洗錢全程無痕
近期在Netflix播出的台劇《回魂計》，不僅以燒腦懸疑劇情抓住觀眾眼球，更因劇中精巧描繪虛擬資產結合宗教捐款的「漂白」手法，引發金融圈、法遵界高度關注。台灣虛擬資產反洗錢協會理事長、同時也是幣安國際法遵經理的簡書永便在觀劇後發文解析，直言該劇情簡直是「金融犯罪教科書」，其對現實金融手法的模擬程度令人背脊發涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市教育局啟動校園反詐列車 首場講座圓滿落幕
【記者卓羽榛臺北報導】臺北報導】因應詐騙手法漸趨多元化，臺北市政府教育局特於今日於民權國中舉辦首場「守護青少年安全，防範詐騙陷阱」校園反詐系列活動，以「青春無詐」為主題，強調透過市府與社會力量攜手，全...自立晚報 ・ 23 小時前
徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償
立法院本會期有關軍購預算成焦點，行政院長卓榮泰今備詢時被國民黨立委徐巧芯問及有關F-16V戰機交付情況時坦言，是有延遲交...聯合新聞網 ・ 1 天前