深入緬甸曾藏4000人電詐園區...林秉宥指那一帶皆由中國福建幫控制：與前陣子引發譁然的太子集團為同一系統

如今全球電信詐騙橫行，緬甸、柬埔寨邊境有許多中國人設置詐騙園區，民進黨議員林秉宥近日親自深入曾有4000人規模的詐騙園區考察，他日前發文表示已返回台灣，此次去的園區11月25日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府的部隊所掌控。他指出，幾乎這一帶的園區都由中國的福建幫控制，一位緬甸朋友將撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四個字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團為同一個系統。

林秉宥表示，自己已經回到台灣了，謝謝大家的關心，他這次去的是位在緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區（泰緬中部邊境）南邊約40分鐘車程的順達園區。



林秉宥說，該園區上月25日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府的部隊所掌控，感謝幕後協助的夥伴安排，讓他可以進入這個曾經有4000人在其中生活的園區一探究竟；那4000人逃離園區後，大部分去向不明，但已知的是有14個台灣人被移交給泰國警方，目前應該正在泰國警方的居留中。



林秉宥指出，在泰緬的邊境地區，類似順達園區的電詐園區大概有30-50個，撤離跟轉移一直在進行，人數在2000到一萬人不等，最有名的KK園區就是有萬人等級的園區。



林秉宥表示，在稍早較沒有人注意到電詐時，興建的園區較會是正規的鋼筋水泥建物，當然因為有巨額的不法所得，所以園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，繼續在興建新的宿舍與辦公大樓。



林秉宥提到，帶自己進園區的朋友說，幾乎在這一帶的園區都是由中國的福建幫所控制，一位緬甸朋友把他撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四個字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團為同一個系統，其資本與技術密集的程度令人瞠舌，就想像到底怎麼樣的事業可以在叢林裡建立一個四千人在裡面生活的基地？



林秉宥說，這類園區在google map上已經清晰可見，也成為打詐的目標，因此許多的電詐老闆開始調整，在距離邊境更遠的地方搭設組合屋，因此想要在電詐園住上樓房的「好日子」恐怕一去不復返了，而正在興建中的園區，在他前往順達園區的路途中就看到兩三個。



林秉宥表示，與柬埔寨不同的是，是緬甸處於內戰狀態，每一個地區的實際控制者對電詐的態度都不太一樣，有些可以從保護電詐園區收取保護費，有些則認為電詐園區是與軍政府合作而採取「敵人的朋友就是敵人」這樣的態度。

(圖片來源：林秉宥臉書)

