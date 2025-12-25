深入緬甸電詐園區！林秉宥揭內幕：多由中國福建幫掌控

政治中心／綜合報導

台灣軍警戰術研究發展協會（TTRDA）理事長、民進黨新北市議員林秉宥近日前往緬甸，實地走訪電詐園區，引發外界關注。除了揭露電詐園區內部運作情況後，林秉宥再度發文說明，他此行實地前往的是位於緬甸境內、鄰近泰緬邊境的「苗瓦迪」地區，並進入曾被稱為「順達園區」的電詐據點。

林秉宥表示，該園區位於苗瓦迪南方約40分鐘車程處，日前於11月25日遭克倫民族解放軍（KNLA）攻擊後瓦解，目前由該反軍政府勢力掌控。他指出，該園區過去約有4,000人生活其中，隨著園區被攻破，多數人去向不明，已知有14名台灣人被移交給泰國警方，目前仍在當地接受處置。

廣告 廣告

林秉宥指出，在泰緬邊境一帶，類似順達園區的電詐據點約有30至50處，部分仍在持續轉移或重建。他提到，早期興建的園區多為鋼筋水泥結構，因涉及龐大利益，內部可見來自中國廠商的各式建材與設備，甚至仍持續興建新的宿舍與辦公設施。

他轉述，帶他進入園區的友人指出，當地多數電詐園區實際上由中國福建系統勢力掌控。期間，一名緬甸友人交給他一支在現場撿到的手機，畫面中可清楚看到「創億集團」字樣。林秉宥指出，該集團與先前在台灣引發關注的「太子集團」屬於同一體系，其資本與技術規模相當龐大，令人難以想像能在叢林地帶打造出可容納數千人生活的基地。

林秉宥也提到，隨著國際社會加強打擊電信詐騙，相關園區已逐漸被掌握位置，不少電詐集團開始轉往更偏遠地區，改以臨時搭建的組合屋作為據點，過去能住在鋼筋水泥建築內的情況已不復見。

他指出，與柬埔寨情況不同的是，緬甸正處於內戰狀態，各地實際控制者對電詐園區的態度並不一致。有些勢力選擇向電詐集團收取保護費，也有勢力因視其為與軍政府合作的對象，而將其視為敵對目標。

更多三立新聞網報導

猛！綠議員林秉宥飛緬甸開箱電信詐騙園區 揭「中國掠奪世界終極方案」

兩年聯繫不上母親！兒憂翁山蘇姬已死獄中 軍政府辯：她很健康

翁山蘇姬之子憂母健康 緬甸軍政府：她狀況良好

翁山蘇姬被囚 多年無音訊！兒子嘆：就我所知「媽媽可能已離世」

