深入藍營鐵票倉 綠委新店掃街：新北不分藍綠

民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧今（8）日前往新北市新店區建國傳統市場掃街拜票，她說，今天已經是第20個年前在菜市場拜年的行程，照著團隊規畫一步一腳印在新北各區行走，希望用這樣的態度，爭取更多新北市民的認同。

蘇巧慧說，進步的新北應該是彩色的，不會有什麼深藍、深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己，針對民眾黨新北市長擬參選人黃國昌昨日掃街被攤商質疑政見，她表示，自己的政見都是非常負責的比對中央和地方政府的政策之後，再提出更新更好的升級版。

蘇巧慧強調，政見都有參考現任議員，像是大新店地區的議員陳永福、議員陳乃瑜，都是現任議員、可以給出第一線最實際的反饋，「所以看得出來我的政見，包括從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息」，承諾她未來也會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業，一起在這裡活絡，請大家拭目以待。

