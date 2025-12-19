深入調查！檢警深夜趕往張文桃園老家 帶回3物品釐清案情

即時中心／林耿郁報導

台北捷運昨（19）晚發生震驚社會的恐攻案件，27歲男子張文在台北車站、中山站犯案後，逃入百貨公司墜樓身亡。為釐清案情與犯案動機，警方昨晚將其父母帶回台北詢問，並於今（20）日凌晨返回張文位於桃園市楊梅區的老家，持搜索票進屋蒐證，初步查獲3件物品帶回調查。

在想什麼？北捷恐攻嫌犯張文，老家位於桃園一處封閉型社區，住戶多以車輛進出，鄰居對其印象不深。有居民表示，張文早已未在此居住，過去僅在他因涉犯妨害兵役治罪條例遭通緝時，曾見警方前來找過其父母，對其生活與近況所知有限。

案發後，桃園警方先在張家外戒備，北市警方則將張文父母帶回北上協助調查。今日凌晨近1時，張文父母搭乘偵防車返抵楊梅，在警方陪同下進入住處，由警方展開搜索。

北市刑大指出，由於張文長期未返家，住處內與案件直接相關的物品有限，但仍就現有線索進行全面檢視，並帶回3件可能與其成長背景有關的物品，包括他曾使用過的手機、電腦及部分私人物品，作為後續分析與比對之用。

目前所有證物仍在調查中，將從張文的生活軌跡、背景狀況與數位資料著手，釐清其犯案動機與是否涉及其他因素。張文父母稍後也將隨警方再回台北，配合後續調查。

警方呼籲，案件仍在偵辦階段，相關細節將待釐清後再對外說明。

