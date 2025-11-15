深入路口、用心守護 桃警以科學會勘降低事故風險

多元數據＋工程改善 桃警打造安心城市交通網。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】近日有民眾發現，在桃園市一些交通繁忙的路口，時常會看到一群人手持PDA、對著路口標誌與周邊設施比對紀錄，好像在「抓寶」。細問之下才知道，這其實是桃園市警察局正在進行的交通事故防制現地會勘。為了降低交通事故與傷亡，桃警以更積極、更精準的方式全面檢視事故熱點、研析風險因子，並與工程單位合作提出改善措施，期望讓每一處路口都更安全。

以往只有死亡車禍會立即進行會勘，但市府團隊意識到，許多重大傷害事故其實也可能在後續導致死亡，因此桃警決定採取更前瞻的作法。透過行政協助，請消防局提供救護檢傷分級資訊，再由交通警察大隊比對，針對可能有「死亡風險」的事故，比照死亡案件同樣辦理即時會勘。換言之，只要事故可能造成重傷或危及生命，桃警就不會放過任何改善機會。

自114年1月至9月30日止，桃警共篩選出48條重點路段、115個事故熱點，由各分局邀集路權單位、交通工程單位及專家學者一同到場檢視。自114年9月起試辦首期半年作業，目前已全數完成會勘，共提出48項交通工程改善建議，內容涵蓋標線重繪、號誌調整、改善視距、增設警示設施等，並持續追蹤後續改善與成效。

這些用心並非沒有成果。根據交通部公布資料，114年1至8月間「交通事故30日內死亡人數」為149人，較去年同期減少43人，降幅達22.4%，在六都之中名列第一；行人死亡人數則從去年同期的31人減至22人，減幅29%；酒駕死亡人數更降至9人，較去年同期減少5人，降幅達35.7%。這些數字背後，正是桃園市在交通工程、執法與教育面向的共同努力成果。

交通警察大隊表示，接下來將持續深化會勘制度，並以多元數據分析作為決策基礎，包括事故熱點大數據、事故型態、道路設計、號誌配置等，搭配基層第一線觀察與專家意見，逐案提出具體改善方針。預計將持續推動的措施包含：標線重繪、調整車道配置、增設行人庇護島、導入標線型綠鋪人行道、強化科技執法、改善照明與號誌視認性等。桃警強調，交通安全沒有終點，需要透過滾動式檢討、不斷微調，才能為市民打造更安全的用路環境。

交通警察大隊長李維振提醒，天氣轉涼後，大家常會與親友享用燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐等含酒料理，但這些食物中的酒精會使血液酒精濃度提升，導致不知不覺涉及酒駕風險。他強調：「開車不喝酒、喝酒找代駕」不是口號，而是保護自己與他人的基本原則。李維振並指出，將持續針對超速、酒駕、闖紅燈、未停讓行人等重大違規加強取締，近期更鎖定「車不停讓行人」、「行人違規」、「無照駕駛」等容易造成事故的行為全面強化執法。期盼大家共同遵守交通規則，讓桃園的路更安全、夜更安心。(圖/警方提供)