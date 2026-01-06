深入部落防詐騙 臺東警走進文健站守護長者財產安全





為提升長者防詐意識，臺東縣警察局成功分局都蘭派出所副所長許進德，日前深入部落，前往都蘭社區發展協會文健站，實施實地反詐騙宣導。副所長親自到場，以口述說明及實例分享方式，向在場長者講解近期常見及最新的詐騙手法，現場互動熱絡，宣導成效良好。

副所長許進德表示，近來詐騙手法日益多樣化，甚至有詐騙集團冒用警察或刑警身分，鎖定長者下手，透過電話或手機視訊方式，佯稱需要製作筆錄，逐步誘導被害人配合操作，進而誤信對方指示，將畢生積蓄交付，造成嚴重財務損失。

宣導中特別強調，警方若需製作筆錄，一定會請當事人親自到就近派出所或相關單位辦理，絕不可能透過手機視訊、通訊軟體或電話進行詢問，更不會要求交付存款、提款或操作ATM。副所長也提醒在場長者，詐騙集團雖然話術千變萬化，但始終有一個共通點，就是「要錢」，無論是要求轉帳、領錢或操作ATM，務必提高警覺。

成功分局表示，反詐騙宣導將持續深入社區及部落，透過面對面說明，讓長者清楚辨識詐騙話術與陷阱，建立正確防詐觀念。也呼籲民眾如接獲可疑電話或訊息，可立即撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢，共同守護自身與家人的財產安全。

