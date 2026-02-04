深入鄰里第一線 從日常建立防詐防線

MEITU 20260204 135320906 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】詐騙手法層出不窮，為使防詐觀念更貼近民眾生活，基隆市警察局第二分局八斗子分駐所，結合八斗里治安座談會辦理防詐騙宣導，主動走入社區，將最新詐騙資訊與防範重點傳達給里民。活動現場除有議員張顥瀚及八斗里巡守隊長陳良輔到場支持外，亦吸引多位里民參與，透過面對面交流提升防詐意識。

MEITU 20260204 135339967 300x200 1

警方指出，近年詐騙案件多結合投資理財、假檢警、網路購物及假交友等情境，歹徒常利用民眾貪圖高報酬或一時心急的心理設下陷阱。宣導過程中，員警以實際案例說明詐騙話術演變，提醒民眾務必牢記「冷靜、查證、不輕信」三大原則，凡遇要求提供帳戶資料、操作ATM或轉帳投資等情形，皆應提高警覺並立即求證。

廣告 廣告

MEITU 20260204 135354565 300x200 1

警方呼籲，詐騙往往包裝成「穩賺不賠」、「限時名額」、「快速放款」等誘人話術，只要涉及金錢或個資，切勿急於回應。民眾如接獲可疑訊息，應立即撥打 165 反詐騙專線 諮詢，或撥打 110 報案查證，警方將持續透過各項宣導作為，與社區共同築起防詐安全網，守護民眾財產安全。