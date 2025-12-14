深化人權教育 高師大人權教案徵件競賽頒獎典禮

▲高師大人權教案徵件競賽頒獎典禮現場合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立高雄師範大學於昨（13）日接受教育部委辦「114年度《人權教育(含轉型正義)教案徵件競賽》頒獎典禮」。典禮中特別邀請教育部師資培育及藝術教育司劉鳳雲專門委員、高師大李昭蓉副校長及師就處潘倩玉處長、評審委員代表王敏如老師、王政智老師等出席頒獎與指導。

此次人權教案設計徵選投件，共有全臺17所大學師資培育中心的師資生參與，根據國際人權五大公約——公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約、消除對婦女一切形式歧視公約、兒童權利公約、身心障礙者權利公約 。聚焦五大公約主題，依國高中教育組、國小教育組不同教育階段，規劃教材資源與課程教學資源，針對國際時事、生活素養、歷史反思等讓學習者切身思考。

為推廣此次人權教案，3月12日起由林芝宇老師、王政智老師以及呂瑞芬校長等學者串聯3場次線上說明會，引導欲投件師資生理解人權價值，說明如何緊扣公約、教學推廣層面以深或廣之撰寫角度、善用教科書使評量多元與教學創新，並鼓勵善用媒體、AI編撰。6月28日舉辦工作坊，於活動中交流設計方向、教案大綱與雛形構思；故評審委員對此次參與教案其設計深廣完整性皆有讚譽，而此次人權教案徵件計有32件，獲獎件數共17件，徵選出6件優選、11件佳作得獎作品。

頒獎典禮亦邀請校內外學生參與，聆聽評審委員對此次教案的專業指導，及優選組別將分享交流設計構思與撰寫巧思，促進與會人員對人權教育的深刻認識，並強化其推廣的責任。會後將提供教案得獎作品集，鼓勵現任教育工作者推動人權教育、倡導人權價值。典禮圓滿結束後，希望各界能致力於推廣人權教育，進一步培育學生的公民意識，並塑造尊重人性尊嚴的價值體系。（圖／記者王雯玲翻攝）