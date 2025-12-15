深化人權教育 高師大舉辦教案徵件競賽頒獎典禮

114年度《人權教育(含轉型正義)教案徵件競賽》頒獎典禮」。在高雄師範大學舉辦，此次人權教案設計徵選投件，共有全臺17所大學師資培育中心的師資生參與，徵件件數共有32件，獲獎件數共17件，徵選出6件優選、11件佳作得獎作品。

頒獎典禮亦邀請校內外學生參與，聆聽評審委員對此次教案的專業指導，及優選組別將分享交流設計構思與撰寫巧思，促進與會人員對人權教育的深刻認識，並強化其推廣的責任。