深化全民國防 合理冒險體驗營挑戰極限

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義縣報導】為強化國防安全的基礎，也為深化全民國防教育，陸軍南測中心於2/3日舉辦115年寒假戰鬥營「合理冒險體驗營」開訓典禮，儀式由南測指揮官譚勇少將主持，譚少將除熱烈歡迎來自各地的高中、職及大專院校學子齊聚一堂，展開充滿挑戰的國防知性之旅，並期勉學子透過親身體驗，深植國防理念，為寒假生活增添非凡且難忘的回憶。

本次營隊課程，上午除安排「裝備陳展」、合成化模擬器操作與震撼十足的「雲豹甲車試乘」，讓學員近距離感受國軍精實戰力外；下午更利用中心特有的「合理冒險」訓練場地，從攀岩、獨木橋、高跳臺與滑索等各類高低空設施體驗，引導學員在團隊合作中突破心理障礙，培養膽識與解決問題的能力，整體內容豐富而多元；而在各項高空或體能操作中，譚勇指揮官特別叮嚀學子，務必確遵教官指導，在「安全第一」的前提下享受冒險樂趣。

整個體驗營中，值得一提的是，有兩位學員連續兩年跟三年參與此次活動，他們都說每次來都有不同的收穫，很開心能參與，其中第三次參加的吳姓學員，因嚮往軍旅生涯，更決心投身志願役的行列，成為國軍的一員。