深化半導體合作交流 美國鳳凰城市長蓋蕾歌訪台 將會見正、副總統

美國鳳凰城市長蓋蕾歌（左）近日訪台，由外交部長林佳龍設宴歡迎，蓋蕾歌一行也將會見總統賴清德與副總統蕭美琴。（外交部提供）

政府與外交部近來持續推動在美國西岸設立半導體產業，打造更具韌性的高科技供應鏈。而科技重鎮鳳凰城市的蓋蕾歌（Kate Gallego）市長也於近日訪台，外交部今（14）日指出，部長林佳龍於昨日晚宴親自歡迎蓋蕾歌抵台，而訪團一行也將會見賴清德總統、蕭美琴副總統，拜會台南市政府及台北市政府，並與我國高科技產業代表交流。

外交部今日發布新聞稿指出，鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團一行將與我方就雙邊經貿合作進行交流，拓展合作機會。林佳龍也表示，台灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴。鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。

他也提到歡迎星宇航空開啟台北直航鳳凰城的航班，將有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結。台灣與鳳凰城市將持續推動產業合作與人才交流，深化雙邊夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。

蓋蕾歌市長則感謝我國政府邀請訪台，並表示值此台美高科技產業合作發展的重要時刻，此行彰顯鳳凰城與台灣的緊密夥伴關係。蓋蕾歌指出，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性。她期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。

外交部指出，蓋蕾歌訪團此行也將會見賴清德總統、蕭美琴副總統，拜會台南市政府及台北市政府，並與我國高科技產業代表交流。外交部也歡迎蓋蕾歌市長率團三度訪台，並盼持續與鳳凰城市及亞利桑納州深化夥伴關係。

