（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣政府原住民族行政處今（1）日在原住民族多功能會館舉行正式揭牌典禮。隨著組織由「所」升格為「處」，縣府一級機關單位亦由21個局處增加至22個。

深化原民服務宜縣府原民處揭牌 一級單位增至22個 - https://www.watchmedia01.com

林茂盛代理縣長出席揭牌儀式時指出，成立專責的一級單位「原住民族行政處」，是部落族人多年來的殷切期盼。縣府自林姿妙縣長任內即積極擘劃籌備工作，自111年7月25日籌備處掛牌以來，歷經三年多的深耕與銜接，在地方社會各界達成高度共識。林代理縣長強調，籌備期間縣府團隊多次與中央溝通協商，成功爭取到中央支持進行人力擴編，正式成軍後編制員額擴充至20人，透過實質的人力增援，強化政策推動的深度與廣度，回應族人對政府效能的期待。

廣告 廣告

深化原民服務宜縣府原民處揭牌 一級單位增至22個 - https://www.watchmedia01.com

原住民族行政處正式運作後，內部組設「經濟建設科」、「文教社福科」及「土地管理科」等三科，落實專責分工。其中，經濟建設科職掌產業發展、農業推廣及青年創業；文教社福科致力於族語保存、教育文化與社會福利；土地管理科則專責原住民保留地管理、禁伐補償及獎勵輔導造林。透過專業分工，縣府將能更精準地串聯中央資源與地方部落力量，實踐原住民族自治精神，落實族人福祉。

縣府表示，行政組織的生命力在於實踐，原民處的正式成立，將以推動產業開發、傳承族語文化及健全社福體系為核心目標，確保每一項原民政策都能精準落地，與部落族人攜手共創共榮願景。