即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍於25日晚間接待哥倫比亞參議院與眾議院外交委員會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández）與隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）伉儷，感謝兩位主席長期支持台哥雙邊互動，兩位主席除盛讚台灣人民的韌性以及在科技及公衛領域的傲人成就外，也表示將積極推動哥國在台恢復設立辦事處，林佳龍表達歡迎之意，也提到台灣樂於分享經驗、共同提升兩國人民福祉。





林佳龍表示，今（2025）年9月底，他才接待由哥國參議院外交委員會前主席培瑞茲（José Luis Pérez）率領的國會訪問團，如今兩位現任主席在不到兩個月內到訪，充分展現台哥雙方透過國會外交深化關係的誠意與用心。

關於兩國共通之處，林佳龍指出，台灣與哥倫比亞共享民主、自由與法治等普世價值，雙方在綠能、智慧農業與數位創新等領域也展現高度合作潛力。近年來，兩國亦透過藝術家、樂團等文化展演持續推動人民交流，拉近彼此的距離。

林佳龍並說明，目前台灣已於哥國首都波哥大設有駐館，哥倫比亞過去亦曾在台灣設立商務辦事處，惟於 2002 年因經費因素而裁撤。此次交流中，兩位主席明確向他表示，將積極推動哥國恢復在台設立辦事處，以強化雙方在商務與文化等領域的各項合作，林佳龍也對此表達歡迎之意。

展望未來，林佳龍強調，台灣的民主韌性、經濟成就與科技實力近年在國際上愈加受到重視，也吸引更多國家願意與台灣發展實質關係。台灣樂於分享自身經驗，並期待與哥倫比亞共同提升兩國人民的福祉。

最後，林佳龍感謝兩位主席不辭辛勞遠道來訪，相信此行有助他們進一步加深對台灣的理解，持續挖掘更多合作機會，深化台哥友好關係。







原文出處：快新聞／深化台哥實質合作 林佳龍：哥倫比亞將推動在台重設辦事處

