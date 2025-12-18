深化台帛邦誼！林佳龍率團訪帛琉 拚觀光、醫療、綠能投資

外交部長林佳龍今日親自率觀光、醫療、環保團前往帛琉，考察友邦投資成果，並推廣榮邦外交。（林佳龍臉書）

我國持續推動榮邦計畫，鼓勵台商企業至友邦投資，提升友邦國家的發展。外交部為考察該計畫成果，今（18）日由部長林佳龍親自率團觀光、醫療、永續能源等企業所組成的經貿考察團，出國前往帛琉推廣外交；林佳龍上午也在臉書貼出他於桃園機場，準備搭機的畫面。

外交部今日指出，部長林佳龍於12月18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表，一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

本次外交部邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 政策下合作推動榮邦計畫的進展，亦盼帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

今年1月，林佳龍以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作。我團是各團慶賀團中規模最大者，也深獲帛方的肯定及感謝。今年5月，惠恕仁總統率團來台進行國是訪問期間，考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛國政府對相關領域的重視。

外交部補充，帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，台灣也將積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，因此外交部此次也邀請相關專家及業者參團考察。

外交部強調，將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。

