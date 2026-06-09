深化台德交流！盧秀燕率團拜訪布蘭登堡邦議會、柏林市政府

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（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市長盧秀燕率團出訪德國，德國時間8日拜會德國布蘭登堡邦議會、柏林市政府，針對交通、教育、文化、產業等議題進行充分交流。

盧秀燕市長率團拜會布蘭登堡邦議會，由於議長里德克(Ulrike Liedtke)不在城裡，由副議長格尼爾克(Rainer Genilke)代表接待。

副議長格尼爾克帶領團員參觀議事廳。（圖/台中市政府提供）

盧市長表示，布蘭登堡邦是德國再生能源的重要基地，尤其在風力與太陽能發電方面表現突出，台中也積極推動綠能政策，雙方可分享能源轉型的策略與成果。

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盧市長得知格尼爾克曾四度造訪台灣，布蘭登堡邦近期即將率高中生來台交流，盧市長也邀請格尼爾克務必前來台中。

柏林市政府副市長艾佛斯及文化廳副廳長史特司麥雅與訪團一行合影。（圖/台中市政府提供）

盧市長下午再率團前往柏林市政府，拜會柏林市政府副市長艾佛斯(Stefan Evers）、文化廳副廳長史特司麥雅(Alexander Straßmeir)。

艾佛斯親自導覽介紹柏林市政廳，並在深具歷史意義的「徽章廳」介紹柏林發展，分享市政治理的理念。

盧市長表示，德國是歐盟人口最多的國家，柏林市又是德國最大的城市，連同周圍的柏林-布蘭登堡都會區超過600萬人，此外柏林也有新創之都的美稱，所以安排拜會柏林市政府，讓雙方針對城市治理交換經驗。

柏林市政府副市長艾佛斯與訪團一行於紅色市政廳合影。（圖/台中市政府提供）

盧市長進一步分享指出，這次參訪印象最深刻的是柏林市一直不斷轉型，現已成為整個歐洲的創新之都。柏林市政府透過扶植、補助的政策吸引更多新創公司來到這邊投資設立，同時吸引很多創新的人才。

副市長艾佛斯親自導覽市政廳建築特色。（圖/台中市政府提供）

盧市長也表示柏林市政廳的建築外觀，跟我國的總統府、台中州廳風格相類似，相傳是當時的日本建築師，對柏林市政廳非常嚮往，也做了很多參考，包括內部設計、拱形開窗方式都很類似，而這也是雙方特殊歷史連結的地方，也期盼透過更多交流，讓雙方關係更緊密。