深化台日命運共同體 日華懇更名「日本台灣友好議員聯盟」
[Newtalk新聞] 日本國會最大跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）成立53年後，於今天（11日）舉行年度總會，正式更名為「日本台灣友好議員聯盟」（簡稱日台友好議連）。此歷史性更名象徵日本國會議員對台關係從「華」轉向「台」，進一步凸顯深化與台灣交流的立場。總統賴清德以錄影方式致詞表達高度肯定與感謝，駐日代表李逸洋出席活動並發表演講，強調台日為命運共同體，將攜手合作因應區域挑戰。
賴清德表示，日華懇53年來一直是促進台日友好、強而有力的推手，不斷推動國會議員交流、支援台灣國際參與，以及增進兩國人民福祉。「不論是深化台日國會議員協議、支援台灣的國際參與，或是推動增進兩國人民普世的政策，我們都可以看到日華懇的好朋友總是竭盡全力、積極為台灣發聲。」
賴清德特別感謝該團體去年在聯合國大會公布基本方針，將台灣勇士視為日本勇士及日美同盟勇士，並宣示絕不能讓台灣孤立；也感謝高市早苗首相多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性。他強調，面對中國威權主義擴張、改變規則的國際秩序，台灣與日本等理念相近國家唯有堅守民主自由價值、團結合作，才能應對各種威脅。「台灣與日本不僅是價值共同體，也是命運共同體，我們在許多領域還有許多合作的空間。」賴總統期待日台友好議連持續大力支援台灣，共同實現自由開放的印太地區。
駐日代表李逸洋在會中再轉達賴總統的感謝與敬意，並詳細說明台灣近年發展。他指出，在古屋圭司會長領導下，該聯盟長期凝聚跨黨派力量，為台日關係作出巨大貢獻，包括2021年參議院全會通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的決議、每年通過挺台決議、派遣國慶祝賀團訪台，以及推動在日台灣人戶籍國籍欄標示「台灣」等。李逸洋也提到，今年4月賴總統訪史瓦帝尼遭中國阻撓時，日華懇第一時間發聲支持。
李逸洋進一步分享台灣經濟實力：股市市值躍居全球第4大，超越多個G7國家；去年經濟成長率8.76%，今年預估達9.64%，人均GDP將達4萬5600美元。「AI就是國力」，台灣已是全球AI硬體關鍵供應鏈基地，與日本在AI戰略上高度契合，雙方合作可創造雙贏。他重申，面對中國軍事威脅、灰色地帶行動，台灣將堅定執法，並作為印太可靠夥伴，與日美共同維護區域和平穩定。
古屋圭司會長在會中正式宣布更名，強調新名稱更能清楚反映聯盟宗旨與定位。目前聯盟擁有超過300名國會議員，將繼續推動台日全方位夥伴關係。總統府發言人郭雅慧以嘉賓身分出席，共同見證這一重要時刻。
此更名被視為台日關係進一步深化的重要里程碑，預期將為雙邊在經貿、科技、安全等領域的合作注入新動能。總統府與外交系統均表達樂觀期待，盼台日友誼更上一層樓。
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