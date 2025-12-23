深化台日地方與青年交流 開南學園熱情迎接日本甲南高校師生

台日關係不只官方熱絡，民間交流更是熱鬧滾滾，日本高校近期訪台一波波。為深化台日地方交流與青年教育合作，開南學園(開南高中、開南大學)今天(23日)熱情迎接來自日本神戶的甲南高校師生一行24人，不但在校園進行學習經驗分享外，下午還前往總統府參訪並拜會總統府秘書長潘孟安，展現台日友好交流持續深化成果。

由總統府國策顧問陳天隆促成，以及開南大學董事長顏志光指導與主任秘書陳文甲協助，開南學員特別邀請日本神戶市議員上畠寛弘、吉田健吾兩位市議員率領日本神戶甲南高校師生來訪，並由開南高中校長劉美慧、開南大學校長郭鐘達，以及開南大學董事會主任秘書兼副校長陳文甲，率領行政團隊與師生共同參與接待。

交流活動除參訪校園外，還輔以簡介影片，參觀校史館等等，讓甲南高校師生深入了解開南學園自1917年創立以來，重視實學精神、品格教育與國際視野的人才培育傳統。

神戶市議員扮推手促台日青年交流與教育合作

國策顧問陳天隆指出，上畠、吉田兩位市議員長期投入台日地方與青年交流，為此次活動奠定重要基礎，並肯定董事長顏志光對教育國際化的長期支持，使理念得以落實為具體成果。

日本神戶市議員上畠寛弘則在致詞中表示，青年世代的交流是台日友好最穩固的根基，透過校際互訪，有助於培養彼此理解與尊重。吉田健吾市議員則指出，此行不僅是一次參訪，更是為未來持續合作鋪路，期待台日學生建立長久而真誠的友誼。

開南學園(開南高中、開南大學)今天(23日)熱情迎接來自日本神戶的甲南高校師生一行24人。圖右起：甲南高校澤武潤子國際教育部長、開南高中校長劉美慧、神戶市議員吉田健吾、國策顧問陳天隆、神戶市議員上畠寛弘、開南大學校長郭鐘達、開南大學董事會主任秘書暨副校長陳文甲。(開南大學提供)

開南高中校長劉美慧介紹學校百年校史與多元科系發展，並表示甲南高校所秉持的「人物教育」理念，與開南學園重視全人發展的辦學精神高度契合。開南大學校長郭鐘達則分享大學在國際化辦學與雙聯學位制度上的成果，期盼未來深化與甲南大學的制度性合作，逐步實現「3+2+2」升學藍圖。

甲南高校師生赴總統府參訪

開南大學董事會主任秘書兼副校長陳文甲致詞時表示，本次交流不僅是一次校際互訪，更是台日地方友好與青年教育合作的重要里程碑。他回顧今年4月曾邀請國策顧問陳天隆與上畠市議員以「日本自民黨關西日台友好地方議員連盟」名義參訪開南高中，為這次交流奠定信任基礎。未來，開南學園將以開南大學為起點，積極推動與甲南大學建立姊妹校及雙聯學位制度，讓交流從短期活動走向長期制度合作。

此外，甲南高校學生代表小野裕慶也分享來台交流實際互動讓他更理解台灣校園文化；開南高中學生代表洪證瑄則表示，能與日本同學面對面交流是難得且珍貴的學習經驗。

隨後，甲南高校學生也在國策顧問陳天隆與開南大學副校長陳文甲陪同下，並由上畠寛弘與吉田健吾兩位市議員率領甲南高校師生一行進入總統府拜會秘書長潘孟安，雙方就台日青年交流、教育合作與國際學習經驗進行意見交換，氣氛融洽，展現台日友好交流持續深化的良好成果。(編輯：陳文蔚)