深化台日情誼 善通寺市長訪板橋贈燈植樹

【記者葉仁富/新北報導】日本香川縣善通寺市市長辻村修今(13)日帶領市府團隊及市民一行45人參訪板橋區交流，公所邀請地方社團以「鳳陽花鼓」傳統民俗舞蹈揭開迎賓序幕，並參訪慈濟板橋園區、林家花園，辻村修市長也帶來「善通寺五重塔」形象特色燈籠，將於2月20日「2026新北燈會」展出，增添燈會日式風情。

《圖說》善通寺市市長辻村修與陳奇正區長在公所前一同種植臺灣原生種「八重櫻」。〈板橋公所提供〉

板橋區長陳奇正表示，非常歡迎辻村市長此次率團訪問板橋，板橋區與香川縣善通寺自113年起友好交流至今已邁入第三年，為深化台日友誼，陳區長與辻村修市長在公所前一同種下象徵台日友誼長存的「八重櫻」，並邀請辻村修市長下個月再來新北市參加「新北燈會」點燈開幕，明年一定要來板橋欣賞親自種植盛開的櫻花。

他說，未來將持續透過燈籠與日本各縣市交朋友，建立交流基礎，深化台日雙方友好情誼。

《圖說》嵐翠里社區發展發展協會表演鳳陽花鼓歡迎善通寺市訪問團。〈板橋公所提供〉

辻村修指出，這是他第一次來到板橋，致贈的「善通寺五重塔」形象大型燈籠，希望讓台灣民眾透過燈籠了解弘法大師的誕生地「善通寺市」是一座融合佛教精神與歷史文化的城市，歡迎台灣民眾到日本四國香川縣旅遊，將該市的觀光景點納入旅遊行程。

此外，辻村修對於板橋區的地方建設治理、林家花園的傳統園林建築之美也留下深刻印象；參訪板橋慈濟園區觀賞2024年1月1日日本能登半島7.6大地震紀錄片，了解日本的慈濟志工深入石川縣受災最嚴重社區，在冰寒的天氣下持續提供給受災居民熱食、家戶關懷與發放5,000餘戶「見舞金」，協助災民生活重建家園，讓受災民眾看見災後希望，感動許多日本民眾。希望未來雙方能在觀光、宗教文化及教育等領域創造更多合作。