深化台日經濟交流 高市青年局回訪熊本共創合作新篇章

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林楷軒(左三)親率代表團首度出訪日本熊本拜會木村敬(右三)。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 為落實高雄市長陳其邁今年3月出訪期間締結的跨國戰略成果，深化這從「縣」到「市」的戰略藍圖，高雄市政府青年局長林楷軒日前親率代表團首度出訪日本熊本，高規格拜會熊本縣知事木村敬、商工勞動部部長上田哲也及縣議會議員溝口幸治，並實地回訪熊本市新創基地「XOSS POINT.」，全面啟動雙邊在半導體核心聚落下的青年創就業、人才培育及國際交流對接，將高層政策成果轉化為青年開拓國際舞台的具體行動。

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陳其邁上月赴美時，先是聯手日本熊本縣及美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，築起半導體產業鏈的宏觀合作；隨後高雄市、熊本市與美國聖安東尼市亦簽署「新創產業合作備忘錄」，建構起美日台三方的新創協作機制。

林楷軒表示，明年適逢高雄市與熊本縣、市締結友好城市10週年，高雄與熊本縣也長期維持密切交流關係，過去在觀光、產業、文化與教育等領域交流成果豐碩，今年更首度將青年創就業議題納入雙方交流版圖。此外，今年4月高雄Pinway駁二8號倉庫與熊本市新創基地XOSS POINT.簽署「新創協作合作備忘錄」，成為高雄市、熊本市與聖安東尼市三方新創產業合作的重要實質成果。這次率團回訪，除進一步深化雙邊互動，也期盼透過基地串聯、人才交流及產業對接，促進青年創業與青年人才交流，讓深厚的城市情誼轉化為更多具體成果。

首日行程中，青年局代表團前往熊本縣廳拜會木村敬、上田哲也及溝口幸治。木村熱情表示，隨著台積電(JASM)建廠，兩地情誼已從緊密前行走向密不可分，未來更應以「共同支持下一代青年」為核心，在吸引外地人口與地方扎根上深化合作。會中，長期力挺台日友好的溝口幸治現場化身最強應援，力促將青年人才議題全面納入雙方合作版圖；掌管產業政策的上田哲也則大方分享熊本面對青年人才回流與扶植青創的實戰機制。林楷軒隨即在會上拋出「兩地青年產業常態性互惠參訪」的具體構想，精準回應日方關注的留才議題，當場獲得上田哲也的高度共鳴，成功為兩地青年爭取到最前瞻的國際發展舞台。

此行也特別回訪今年4月與高雄Pinway駁二8號倉庫建立夥伴關係的熊本市新創基地「XOSS POINT.」，進一步交流雙方未來推動方向。熊本市近年大力發展新創產業，並於2025年獲日本內閣府選定為「創業生態系統據點都市」，持續協助新創企業拓展海外市場。代表團深入了解XOSS POINT.針對不同階段創業者建構的輔導與培植機制，以及串聯企業、創業社群與地方資源的運作模式，並由進駐團隊TOY MEDICAL部長山口元氣，分享技術研發及市場分析等商業模式。

迎戰全球遠距辦公浪潮，高雄市政府今年已率先啟動「遊牧台灣-高雄據點」計畫，並以駁二「Pinway」作為官方對接基地。林楷軒強調，未來青年局將與熊本市「XOSS POINT.」展開直通車式的實質合作，針對新創簽證(Startup Visa)與全球熱門的「數位遊牧(Digital Nomads)」議題建立交流管道，讓兩地的新創團隊與國際跨界人才，能夠免受時空限制、無縫跨國鏈結，攜手打造更具國際視野的創新交流網絡。

此行另一大外交突破，則是代表團與熊本青商會理事長藤原將和等核心幹部的深度對話。雙方聚焦台積電設廠後所帶來的青年機會與挑戰。在林楷軒的強力牽線與促成下，兩地青商會當場達成共識，將積極推動正式締結「姊妹會」，青年局成功運用官方力量扮演引水人，支持民間組織深化互動，為雙邊長遠的經貿與青年夥伴關係奠定基石。

青年局表示，此次回訪不僅是高雄與熊本深化青年創業、人才培育及國際交流的重要契機，更是台日青年世代攜手迎向未來的重要起點，同時也象徵雙邊長年累積的深厚情誼，深化更多具體行動與交流成果；未來將透過常態性互訪、青創基地串聯及跨國產業鏈結等多元方式持續深化互動，為兩地青年開拓更寬廣的國際發展舞台，並為高雄與熊本市下一個黃金十年的友好情誼厚植青年動能。

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