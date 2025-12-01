深化台泰交流！ 泰國「國慶晚會」首度移師台中

台中市政府，與泰國貿易經濟辦事處，首次在台中合辦泰國國慶晚會，邀請泰國僑民、移工共襄盛舉，台中市長盧秀燕也到場同歡，她表示希望藉由合辦國慶，增強台中與國際間的交流。

泰式青木瓜絲上撒著蝦米、花生，配上小番茄與辣椒，光看就讓人食指大動；一旁泰北風味香腸在烤爐上滋滋冒油。這裡不是泰國夜市，而是泰國貿易經濟辦事處與台中市政府，合辦的泰國國慶晚會。

12月5日是泰國國慶日、也是已故泰王生日與泰國父親節，全球泰籍民眾都會進行 慶祝。泰國貿易經濟辦事處，因為近年與台中市府往來密切，首次將國慶晚會移師台中舉辦。

泰國大使向現任與前任泰皇致意，泰國僑民與移工齊聚一堂，雖然目前仍在泰國 國喪期間，大多人都身穿黑服，但滿滿人潮，還是能看出現場 氣氛熱絡。

台中市長 盧秀燕：「好吃 它香料很多。」

在泰國辦事處大使的陪同下，台中市長盧秀燕品嘗各式泰國小吃，她也表示，台中與泰國友誼長存。

台中市長 盧秀燕：「我們希望透過這樣子一個交流，讓台中跟泰國之間，能夠深化友誼，那彼此不管在經貿 在觀光，在文化 在美食方面 有更多的合作。」

盧秀燕表示，懷抱開闊胸襟，接受不同文化，台中才能在未來各領域上，與國際有更 多元的交流。

