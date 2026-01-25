深化台美交流 嘉義市家長協會啟動華府參訪團

嘉義市家長協會40多名親子共組「美國華府深度交流參訪團」。（圖／記者陳致愷攝影）





嘉義市家長協會40多名親子共組「美國華府深度交流參訪團」，將於1 月 27 日至 2 月 9 日，展開為期 14 天的華盛頓特區、紐約訪問行程。嘉義市家長協會理事長簡彰廷表示，期盼透過與頂尖學府、權威智庫及外交單位的交流，樹立外交交流典範，參與台美間教育、國際政治及貿易理念，了解美國智庫與政策研究單位的運作模式，藉以建立長期交流與合作機制，培養青年外交人才。

嘉義市家長協會指出，本次參訪團將前往華盛頓特區拜會兩大重要智庫，首先是全球台灣研究中心（GTI），探討提升台灣國際能見度的策略。隨後將參與 CAA（美國華人相關專業協會）舉辦的智庫座談，針對「美國關稅議題」、「台灣教育改革」、「兩岸關係」及「美中對台政策」等5大關鍵議題進行研討，讓美國智庫了解台灣青年對於攸關國家前途議題的想法與理念。

此外，參訪團也將拜訪具有重要歷史意義的「雙橡園」，並與外交官及領事人員訪談交流。行程尾聲則安排前往駐紐約臺北經濟文化辦事處進行座談，親身了解第一線外交實務運作。

學術交流方面，將參訪哈佛大學、麻省理工學院以及雪城大學，透過實地走訪這些世界級名校，考察美國高等教育的創新環境與人才培育模式，並參加由Northern college提供的體驗課程，包括北方醫學中心、NASA program、量子計算、奧林匹克科學競賽等。

除學術與政治議題，本次行程亦涵蓋國際事務考察，團員將參訪紐約聯合國總部，了解多邊國際組織的運作。同時將參與世台基金會及台僑領袖主辦的「世界永續、嘉義更好實作工作坊」，並出席紐約台灣商會舉辦的歡迎晚宴，與海外傑出僑領及商界人士建立連結，凝聚海外支持力量。

嘉義市家長協會理事長簡彰廷期許能將本次參訪的寶貴經驗帶回嘉義分享。（圖／記者陳致愷攝影）

嘉義市家長協會理事長簡彰廷表示，感謝外交部駐美台北經濟文化代表處、駐紐約經濟文化辦事處、世台基金會、紐約台灣商會與嘉義市府協助，讓活動能順利成行，這不僅是一次地理上的跨越，更是一次思維上的升級，期許能將這些寶貴的國際經驗帶回嘉義分享，共同為更好的未來努力。

紐約台灣商會會長張育誠說，他畢業於北興國中也是嘉義子弟，赴美求學留在紐約打拚，很開心如今有能力回饋台灣，協助促成此次參訪團美國行程，期許學子們能拓展國際視野，一起為台灣的未來努力。

紐約台灣商會會長張育誠是北興國中校友，也是嘉義子弟。（圖／記者陳致愷攝影）

