深化台美交流 嘉義市家長協會啟動華府參訪團
嘉義市家長協會40多名親子共組「美國華府深度交流參訪團」，將於1 月 27 日至 2 月 9 日，展開為期 14 天的華盛頓特區、紐約訪問行程。嘉義市家長協會理事長簡彰廷表示，期盼透過與頂尖學府、權威智庫及外交單位的交流，樹立外交交流典範，參與台美間教育、國際政治及貿易理念，了解美國智庫與政策研究單位的運作模式，藉以建立長期交流與合作機制，培養青年外交人才。
嘉義市家長協會指出，本次參訪團將前往華盛頓特區拜會兩大重要智庫，首先是全球台灣研究中心（GTI），探討提升台灣國際能見度的策略。隨後將參與 CAA（美國華人相關專業協會）舉辦的智庫座談，針對「美國關稅議題」、「台灣教育改革」、「兩岸關係」及「美中對台政策」等5大關鍵議題進行研討，讓美國智庫了解台灣青年對於攸關國家前途議題的想法與理念。
此外，參訪團也將拜訪具有重要歷史意義的「雙橡園」，並與外交官及領事人員訪談交流。行程尾聲則安排前往駐紐約臺北經濟文化辦事處進行座談，親身了解第一線外交實務運作。
學術交流方面，將參訪哈佛大學、麻省理工學院以及雪城大學，透過實地走訪這些世界級名校，考察美國高等教育的創新環境與人才培育模式，並參加由Northern college提供的體驗課程，包括北方醫學中心、NASA program、量子計算、奧林匹克科學競賽等。
除學術與政治議題，本次行程亦涵蓋國際事務考察，團員將參訪紐約聯合國總部，了解多邊國際組織的運作。同時將參與世台基金會及台僑領袖主辦的「世界永續、嘉義更好實作工作坊」，並出席紐約台灣商會舉辦的歡迎晚宴，與海外傑出僑領及商界人士建立連結，凝聚海外支持力量。
嘉義市家長協會理事長簡彰廷表示，感謝外交部駐美台北經濟文化代表處、駐紐約經濟文化辦事處、世台基金會、紐約台灣商會與嘉義市府協助，讓活動能順利成行，這不僅是一次地理上的跨越，更是一次思維上的升級，期許能將這些寶貴的國際經驗帶回嘉義分享，共同為更好的未來努力。
紐約台灣商會會長張育誠說，他畢業於北興國中也是嘉義子弟，赴美求學留在紐約打拚，很開心如今有能力回饋台灣，協助促成此次參訪團美國行程，期許學子們能拓展國際視野，一起為台灣的未來努力。
