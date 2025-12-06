深化台美戰略與經貿夥伴關係 林佳龍：沒有安全無法談論繁榮

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍昨（5）日陪同總統賴清德接見由艾略特（Susan M. Elliott）大使率領的「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪問團，並於外交部與訪團深入討論兩岸關係、台美經貿以及印太地區安全等議題。林佳龍表示，國家安全是生存的基本條件，期盼與理念相近國家建構安全交流機制，同時透過強化防衛能力展現台灣人保家衛國的決心。





林佳龍轉述，賴總統在接見訪問團時曾強調，台美彼此是重要的戰略與經貿夥伴。「面對威權主義擴張，唯有團結方能克服挑戰，唯有實力方能維護和平」，因此台灣已提出特別預算案，用於重大對美軍事採購及國防自主建設，並將持續提升全社會防衛韌性，以捍衛民主自由的生活方式。

林佳龍與艾略特及訪團會晤時則進一步強調，中國威權擴張所帶來的挑戰不僅影響台灣，更牽動整個印太地區及國際社會，「國家安全是生存的基本條件，沒有安全作為保障，就無法談論繁榮」。

他強調，面對中國持續的認知作戰、網路攻擊與灰色地帶行動，台灣期盼與理念相近的國家建構安全交流機制，同時透過提升防衛能力，展現保衛國家的決心，同時進一步增強台灣人民的信心。

在台美經貿合作方面，林佳龍則指出，在中美競爭及全球供應鏈重組的趨勢下，台灣企業投資美國帶來的「並非風險而是機會」。台灣願與美國在半導體、伺服器、機器人及人工智慧等產業，建立互利互惠的合作關係，藉由建構完整的AI產業布局，並融入美國創新生態系，達成台美共創繁榮的目標。







