深化台英高教合作成果 駐英公使江雅綺拜會母校杜倫大學

駐英國公使江雅綺近期偕同仁拜會母校英國母校杜倫大學（Durham University）與副校長歐瑪利（Claire O'Malley）、法學院副院長等校方代表會晤。江雅綺表示，台英高教持續交流，正是台英關係的重要面向之一，期待未來能夠持續深化台灣與英國在高教領域的合作與夥伴關係。





駐英國台北代表處透過臉書（Facebook）發文指出，「江雅綺十分感謝母校師長們的熱誠接待，想起十多年前在英國留學，不僅是知識學習，更是拓展國際視野、多元文化交流的寶貴經歷，而自己從過去在學期間到現在英國工作，都受益於英國的教育與母校的支持」。

歐瑪利向江雅綺透露，杜倫大學在《泰晤士報》（The Times）最新英國大學排行榜中名列第三，並且也與台灣多所高教夥伴開展雙邊關係；包含江公使在台灣的母校台大，以及清華、中山與師大，在半導體、太空科技與語言教育等不同領域，以及研發與學生交換等不同面向，皆與杜倫大學有許多合作。

展望未來，江公使強調，台英高教持續交流，正是台英關係的重要面向之一，期待未來能夠持續深化台灣與英國在高教領域的合作與夥伴關係。







