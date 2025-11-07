深化台菲教育實習與課程合作交流 菲律賓學術參訪團蒞臨高雄市立福誠高中

來自菲律賓七所知名大學與科學高中的教授、校長與教師組成「菲律賓學術參訪團」，今(七)日蒞臨高雄市立福誠高中進行教育與文化交流；交流活動由福誠高中夏日新校長主持，並邀請高市府教育局國際教育中心吳宜靜主任，以及教育局顧問葉國芬女士蒞臨指導與致詞。兩位貴賓均肯定福誠高中在推動國際教育與雙語教學方面的努力，鼓勵學校持續深化與國際夥伴的合作，促進教育經驗與文化的雙向交流。(見圖)

此次參訪團成員一行二十人陣容堅強，涵蓋自菲律賓南至北的多所頂尖大學與高中體系，包括菲律賓首屈一指的國立大學-菲律賓大學迪里曼校區（University of the Philippines-Diliman）、隸屬菲律賓科技部的第一高中學府-菲律賓科學高中（Philippine Science High School System），以及全菲具代表性的私立學校系統-德拉撒（De La Salle）高中體系等，展現出菲律賓教育界對台灣高中教育與師資培育制度的高度重視。

此外，菲律賓學術參訪團成員之一東方大學（University of the East），其中高中男子排球隊（UE Junior Warriors）為菲律賓國內頂尖隊伍之一，福誠高中也與該校交流，雙方皆表達對未來排球移地訓練與友誼賽交流規劃的高度興趣，期待在不久的將來展開具體合作。

活動中，吳宜靜主任亦代表高市府教育局致贈紀念品，表達對這次交流活動的歡迎與肯定。葉美華經理表示，教育中心持續推動台菲兩地的教育交流與師資合作，而福誠高中在相關計畫中扮演積極且重要的角色，成果令人印象深刻。

在主題分享環節中，福誠高中簡報團隊以「跨文化教師培育與國際課程合作」為題，展示學校與菲律賓教育學院長期合作的亮點成果，包括教育實習計畫（Education Internship Program）：菲律賓理工大學教育學院實習教師每年來台進行教學見習與文化體驗。協同課程設計（Collaborative Curriculum Design）：雙方教師共同開發結合SDGs議題的跨領域課程，如「性別平等」、「淨零綠生活」與「高齡與未來生活」等。線上交流與專題發表（Virtual Exchange & Project Presentation）：透過線上平台促進兩國學生跨文化對話，並以專題報告形式呈現成果。

福誠高中特別分享協助菲律賓理工大學實習教師與學區五福國小合作雙語教學案例。菲律賓實習教師在五福國小教師的指導下設計英語課程，並於課堂中進行實際教學，讓小學生在自然的英語環境中學習，也讓外籍實習教師獲得寶貴的教學經驗。

五福國小校長古松民亦分享，菲律賓理工大學實習老師表現優異，課堂互動良好、教學態度認真，深受師生肯定；隨後，菲律賓參訪團也介紹了菲律賓大學迪里曼校區的教育理念與國際交流現況，並與高中部學生交流問答，探討大學生活、學習目標及跨文化經驗，現場氣氛熱烈而融洽。

活動後，學校安排了短程校園導覽，讓來賓參觀校內游泳池、學生活動中心及午餐供應區，實際了解台灣高中生的學習與生活環境；現場學校並準備了具台灣特色的小點，包括鳳梨酥、花生糖與象徵「平安歸來」的手工平安龜吊飾，讓賓客在溫馨氛圍中感受台灣的人情與祝福。

夏日新校長表示，參訪活動讓雙方有機會分享教育實務與課程設計經驗，也促進台菲兩地師生在教學理念與文化理解上的交流；透過這樣的互動，更能看見教育合作的多元樣貌，期待未來有更多持續對話與共同成長的機會。