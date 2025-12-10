深化台菲關係！林佳龍倡經濟走廊制度化合作

▲外交部長林佳龍昨（9）日會見菲律賓駐台代表彭科蓉，重申珍視兩國合作成果。（圖／取自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（9）日上午在外交部接待菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos），雙方就今（2025）年8月底由國經協會及美台商會共同籌組、赴菲律賓進行投資貿易考察團成果進行盤點，林佳龍並再次表達台灣願持續推動「台菲經濟走廊計畫」，以深化雙邊經貿往來，創造更緊密的夥伴關係。

林佳龍表示，菲律賓是台灣重要的海上鄰國，雙邊關係近年來大幅推進。菲律賓政府今年4月發布第82號通函，放寬官員與台灣互動的限制，隨後台菲相繼開放免簽證待遇；8月底並由國經協會與美台商會共同籌組投資貿易考察團順利訪菲，為雙邊合作奠定良好基礎。

在此基礎上，林佳龍與彭科蓉及馬尼拉經濟文化辦事處商務處長李安東（Anthony Rivera）就未來合作方向進行深入討論。林佳龍強調，台灣期待與菲律賓建立制度化的合作架構，作為台灣企業赴菲投資時，雙方共同遵循的原則；同時，雙方政府亦應建立更順暢的溝通機制，以有效提升企業投資菲國的信心。

林佳龍並指出，台灣極為珍視與菲律賓在各領域的合作，更已規劃「台菲經濟走廊計畫」作為雙邊經濟合作的發展藍圖。他也說，期盼雙方共同努力，讓台菲合作領域從經貿開始，進一步拓展至人才培育、智慧農業等領域，創造更緊密的夥伴關係，共同促進經濟繁榮。

