深化台越教育鏈結 越南太原科大訪中臺科大共擘國際人才培育新藍圖

越南學者團與中臺科大陳錦杏校長及師長們合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨著全球供應鏈重組與政府「新南向政策」邁入深耕期，越南已成為台灣在東南亞最重要的經貿與教育合作夥伴之一。根據教育部最新統計，越南學生在台就學人數逐年攀升，顯示兩國在高等教育的交流已從單純招生走向深度學術合作。中臺科技大學為深化台越雙邊學術關係，越南太原科技大學（Thai Nguyen University of Technology, TNUT）學者團於日前蒞臨中臺科大進行參訪交流。此次訪問為兩校搭建長期穩定的合作橋樑，針對行銷、食品科技等領域進行深度對話，期能透過跨國資源整合，提升兩校的國際化水平，共同培育具備全球視野的專業人才。

中臺科大行銷系、食科系與越南學者團交流會議合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本次交流由中臺科大陳錦杏校長親自率隊接待，陪同出席者包括招生及國際合作處吳正男招生長、國際及兩岸事務中心黃瓊華主任，以及此次對接重點系所的行銷管理系王耀毅主任、林英顏副主任，與食品科技系劉伯康主任、趙士慶副主任。交流中雙方就多項實質合作達成高度共識。在行銷管理領域，雙方探討如何結合數位趨勢與跨文化行銷策略，規劃推動雙聯學位與交換生計畫；在食品科技領域，則聚焦於食品安全檢測與加工新技術的共同研究。中臺科大陳錦杏校長更主動拋出橄欖枝，除了現有的管理與民生科系合作外，陳錦杏校長特別提及中臺科大身為全國醫護技術人才的培育重鎮，擁有嶄新且完備的醫護教學設備，誠摯邀請太原科技大學的醫護相關系所未來能蒞臨參訪，將合作觸角從商管、食科進一步延伸至醫護健康領域，建構全方位的學術聯盟。

中臺科大陳錦杏校長致贈越南泰源科技大學水晶紀念盤。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此次參訪不僅是一次禮貌性的拜會，更確立實質的合作架構。雙方在會議中確立四大合作支柱：首先是「建立夥伴關係」，雙方期能在行銷與食品科技系所間建立長期互訪機制；其次為「促進師生交流」，具體規劃暑期夏令營、短期研修及長期的雙聯學位課程，讓學生能親身體驗不同的學術與文化環境；第三是「共同研究」，鼓勵兩校教師共組研究團隊，針對亞太地區的產業議題發表論文；最後則是「拓展國際視野」，透過實質的互訪與實習，提升師生的跨文化溝通能力。越南太原科技大學代表團對中臺科大的教學環境與產學能量給予高度評價，並表示期待未來能有更多學生赴台學習，同時也歡迎中臺科大師生前往越南進行短期教學與訪問。

中臺科大食品科技系劉伯康主任介紹系所。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中臺科大此次與越南太原科技大學的交流，不僅增進台越兩國的理解與友誼，更強化全球學術網絡連結，為亞太區培育具備社會責任感的專業人才，進而扮演台灣高等教育輸出的關鍵推手，實踐「SDG 4優質教育」及「SDG 17 促進目標的夥伴關係」，擴大台灣在國際學術舞台的能見度與影響力。