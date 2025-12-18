深化合作帛琉！外交部迎2026太平洋島國論壇

▲外交部長林佳龍出發帛琉拚外交。（圖／取自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍今（18）日透過社群媒體表示，今年1月，他受總統賴清德指派擔任特使，率團出席帛琉惠恕仁總統（Surangel Whipps）就職典禮。當時，我方代表團是各國賀團中規模最大，深獲帛琉政府重視。惠恕仁總統更親自陪同我代表團走訪各地，帶領大家一覽帛琉之美，也讓我代表團親身感受到帛琉豐富的觀光資源與可觀的發展潛力。

林佳龍提到，而今年5月，惠恕仁總統也率團來台進行國是訪問，並考察台灣在觀光旅宿、智慧醫療、環境永續與淨零轉型等領域的成果，展現他對相關議題的高度關注。也因此，這次他再度邀請相關產業代表訪問帛琉，希望把交流化為具體的投資，實踐「榮邦計畫」讓台灣與帛琉共創繁榮。

此外，林佳龍指出，帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF），台灣也正積極規劃以展覽、綠色運具與潔淨能源轉型等方式參與盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性與永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。

