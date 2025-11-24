深化合作 林佳龍：美國已成台灣最大投資對象
外交部與「美國各州政府辦事處協會」(ASOA)今天(24日)晚間合辦感恩之夜活動，外交部長林佳龍出席致詞。林佳龍表示，台、美持續深化經貿合作，2024年美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第7大貿易夥伴，台灣對美國的投資金額超過整體對外投資金額的四成，美國已成為台灣最大的投資對象。
林佳龍指出，近年台美經貿互動也愈來愈多元，例如「美國館」睽違7年，今年再次於台北國際旅展盛大展出，展現美國各州多元文化的魅力，更贏得今年旅展最佳人氣獎；台灣的農產品貿易友好訪問團今年第15度組團前往俄亥俄州、蒙大拿州、愛達荷州等農業州，並簽訂4年100億美元美國農牧產品採購意向書，展現台美農業合作蓬勃發展，也深化雙方糧食安全夥伴關係。
美國的感恩節即將到來，林佳龍感謝ASOA、美國在台協會(AIT)、各公協會長期對台美友誼的支持，外交部未來也將繼續與各方攜手合作，強化台美夥伴關係。
AIT副處長梁凱雯(Karin Lang)致詞時說明台灣與美國在經貿、農業方面的密切合作，肯定ASOA在這方面扮演的重要角色，更期盼來年能在既有動能上與各方一起努力，持續提升台美貿易投資關係與繁榮。
