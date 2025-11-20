深化國際交流 日本美唄市長率團再訪中華大學

日本北海道美唄市市長桜井恒率團造訪中華大學。





日本北海道美唄市市長桜井恒近日率領團隊蒞臨中華大學，包括美唄市政府農政課長山本貴裕、經濟觀光課觀光振興係三好純貴、Stay美唄専務理事工藤賢、近藤孝志、吉田里音及翻譯黒田羽衣子等人，共同見證雙方超過十年的產學合作成果。

中華大學校長劉維琪指出，學校毗鄰新竹科學園區，致力於培養具國際視野的專業人才。自2014年起，觀光學院院長張馨文與北海道美唄市因為推動台日自行車雙向交流建立深厚的情誼，每年選派優秀學生前往美唄市進行觀光與產業實習，累積已有半百位同學參與，回國後更成為推廣北海道文化的「觀光大使」。劉校長強調，這項合作不僅讓學生深入了解日本地方產業，也提升跨文化溝通能力，為未來職涯奠定基礎。

美唄市市長桜井恒表示，這次他與團隊特別走訪校園，參觀學生餐廳與運動場館，並與今年赴美唄市實習的學生王千慈等五位同學以及教育部學海築夢計畫主持人王麗幸老師再次相聚。桜井市長感動地說：「才相隔三個月，學生們已更加成熟，這讓我深深感受到中華大學教育的力量。」他更提出期許，希望未來中華大學學生到美唄市實習時，能與當地學生有更多互動，因為「美唄市的高中生、國中生可以從中華大學學生身上學到很多事物」，讓交流不僅停留在產業，更延伸到文化與情感。



