深化國際交流 桃園與日本旅行社結盟推動永續教育旅遊
桃園市政府28日與日本第二大旅行社「株式會社日本旅行」（Nippon Travel Agency,NTA）正式簽署「教育旅遊合作意向書（MOU）」，建立跨國策略夥伴關係。市府期望結合桃園多元的教育體驗場域與豐富觀光資源，再加上日本旅行社在修學旅行領域的深厚經驗，攜手打造桃園成為日本學生海外教育旅遊的首選城市，深化兩地年輕世代的文化交流。
今日簽署儀式由陳靜芳局長、教育局劉仲成局長與株式會社日本旅行代表取締役社長吉田圭吾共同簽署。桃園市旅館商業同業公會理事長許長壽、內壢高中校長蘇鴻明、壽山高中校長黃華彩、觀音高中校長鄭齡憶，以及經濟發展局代表均到場見證，展現市府各局處與教育界、旅宿業界共同推動國際交流的決心。
日本海外教育旅遊（修學旅行）在疫情前達到高峰，2018年共有逾 3,700校、23萬名日本學生赴海外學習，其中來臺學生超過500校、近6萬人，充分展現台灣在日本修學旅行市場的高度吸引力。
疫情後海外旅遊快速復甦，日本主要旅行社紛紛尋找兼具教育內容、多元文化與觀光體驗的新興目的地。在今年8月實地走訪桃園後，株式會社日本旅行表示，桃園的國際航網優勢、完整的旅宿量體、多元族群文化，以及豐富的人文歷史與自然景觀，使城市具備推動教育旅遊的獨特競爭力。
此次簽署 MOU，雙方將以「教育旅遊」為主軸，並兼顧城市觀光形象推廣，展開四大實質合作方向。首先，市府將整合桃園在地歷史、人文、自然生態與產業資源，開發適合日本學生修學旅行的專屬行程，讓課本知識轉化為友善且深度的體驗學習。
其次，桃園將協助建置各級學校的跨國交流協調平台，提升接待能量。第三，鼓勵日本與桃園學校建立長期交流，透過互訪與文化互動，培養青年國際視野。第四，雙方將共同推動永續旅遊，支持地方創生，串連社區據點、文化館舍與在地產業，落實聯合國永續發展目標（SDGs），以教育旅遊帶動地區經濟與文化再生。
桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳表示，與日本旅行社締結合作，是桃園推動教育旅遊國際化的重要里程碑。她指出，桃園擁有豐富且多元的學習場域，無論是永續發展教育（ESD）、文化體驗、產業參訪或觀光遊程，皆能依日本學校需求客製化規劃。「我們希望日本學生能在桃園學習、體驗、留下美好回憶，未來也能以商務、家庭或深度旅遊的形式再次回到桃園，形成教育旅遊與觀光旅遊的良性循環。」
市府表示，未來將持續完善桃園的教育旅遊環境，提升城市國際能見度，讓桃園成為日本學生感受台灣文化、體驗多語環境與探索永續教育的最佳入口，也為城市帶來更多文化互動與觀光效益。
