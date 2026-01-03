深化國際交流！160名交換學生參觀竹山竹藝燈會

〔記者張協昇／南投報導〕南投竹山鎮目前正舉行2026年竹藝燈會，竹山鎮公所昨(2日)晚邀請來自中部多所大學的160名國際交換學生前來參觀燈會，讓世界各國青年近距離認識竹山深厚的竹工藝美學，推廣台灣竹藝文化，藉此深化國際交流。

竹山鎮今年竹藝燈會以代表竹山的「竹」與2026生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底並運用不同媒材與編織技法的花燈，作品也融合現代設計語彙，呈現傳統與當代的交錯，彷彿一場在竹林間展開的靜謐藝術展演。燈區設置於菸葉館、連興宮、母愛公園等地，將展演至3月7日。

竹山鎮公所昨晚邀請彰化師範大學、雲林科技大及亞洲大學等多所大學約160名國際交換學生參觀燈會，來自世界各國的交換學生們漫步於燈區，仔細欣賞各式別具巧思的竹藝花燈，對於竹材轉化為大型花燈藝術裝置感到驚豔。

鎮長陳東睦則化身導覽人員，向學生們介紹花燈的設計理念及創作特色，其中絢麗的主燈「馬躍蝶舞」展現竹工藝的細膩與沉穩韻味，展演時產生的光影律動，更讓學生們讚嘆不已，紛紛拿出手機拍個不停。此外，燈會現場也設有多輛美食攤車，提供特色餐飲，讓學生們在欣賞藝術之餘，也能品嚐台灣在地美食，感受竹山的人情味與生活文化。

陳東睦表示，希望藉此讓來自不同國家的青年學子看見台灣地方文化的創意與深度，也為地方文化走向國際奠定良好基礎，盼讓未來能讓更多國內外朋友認識竹山、看見竹藝。

