深化國際合作版圖，雲科大積極拓展歐美高等教育夥伴關係。

【記者 劉春生／雲林 報導】國立雲林科技大學114年秋季接連迎來5所德國及美國重要高等教育機構貴賓來訪，展現該校深耕國際交流、拓展全球夥伴關係的積極成果。自9月起，德國波茨坦應用科技大學(9月2日)、埃斯林根應用科技大學(9月25日)、德勒斯登應用科技大學(10月7日-8日)、布蘭登堡應用科技大學(11月3日)，以及美國賓夕法尼亞理工學院(11月19日)陸續蒞臨參訪交流，為雲科大的國際合作網絡注入新活力。

德國波茨坦應用科技大學與美國賓夕法尼亞理工學院此次來訪，係由教育部國際及兩岸教育司特別邀訪安排。此項安排充分彰顯雲科大長期在國際教育領域的卓越表現深受教育部肯定與重視。國立雲林科技大學校對於教育部持續支持學校國際化發展、搭建高品質國際交流平台表達由衷感謝，未來將更積極善用教育部資源，持續提升國立雲林科技大學校國際競爭力與能見度。

在巫銘昌副校長與國際事務處葉惠菁處長的悉心規劃與接待下,每場訪問都為雙方創造深入對話的契機。訪賓們對雲科大在技職教育、產學合作及研究發展等面向的傑出表現印象深刻，紛紛表達未來在學生交換、師資互訪、聯合研究及雙聯學位等多元面向建立實質合作關係的高度意願。

德國應用科技大學體系以其緊密結合產業需求的實務導向教學著稱於世，雲科大的辦學理念不謀而合。透過這一系列交流活動，雲科大不僅深化了與德國技職教育體系的連結，更為國立雲林科技大學師生開拓更多元的國際學習與研究機會。而美國賓夕法尼亞理工學院的來訪，則為國立雲林科技大學在北美地區的合作夥伴關係增添重要一環，為跨大西洋的學術交流奠定扎實基礎。

巫明昌副校長表示，這一連串密集且高品質的國際交流活動，充分展現雲科大致力於建構全球夥伴網絡的決心。我們不僅要讓雲科大的學生擁有走向世界的能力，更要將國際資源引進校園，打造真正國際化的學習環境。

葉惠菁國際事務長也強調，雲科大將持續深化與歐美各國高等教育機構的實質合作，透過多元交流模式培育具備國際視野與專業能力的優秀人才，為臺灣高等教育的國際化發展樹立新典範。