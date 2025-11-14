深化國際合作 提升救援技術 台中消防搜救犬隊前往德國訓練交流

台中市消防局搜救犬隊昨日前往德國進行國際訓練交流，展現台中消防積極接軌國際、追求專業精進的決心。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市消防局搜救犬隊十四日前往德國進行國際訓練交流，展現台中消防積極接軌國際、追求專業精進的決心。此次出訪應德國聯邦救難犬協會（ＢＲＨ）邀請，由小隊長郭俊儀、隊員陳伊媛、張憲騰三位同仁於昨日至二十五日前往德國欣克塞、莫斯巴赫訓練中心，參加實作訓練與技術交流課程，透過實際演練與專家指導，強化搜救犬在「路徑追蹤」及「瓦礫搜索」兩大核心領域的能力，深化雙方長年合作關係。

消防局持續推動國際搜救技術交流，積極與全球專業救援體系接軌，並在國內外累積多起重大災害救災實戰經驗，包括土耳其震災救援、花蓮地震、台南維冠大樓倒塌及花蓮馬太鞍溪堰塞湖搜救行動，且台中市特種搜救隊更於今年十月十七日通過「重型搜救隊」認證，成為中部地區唯一具備此級別能量的隊伍。

此次受德國邀請參加實作訓練與技術交流，強化搜救犬在路徑追蹤及瓦礫搜索兩大核心領域的能力，深化雙方長年合作關係。（記者陳金龍攝）

搜救犬是重大災害現場中不可或缺的「生命探測夥伴」，能在瓦礫堆或廣大山區中迅速搜尋被困人員，是搜救任務中最具效率的生命偵測戰力。目前消防局搜救犬隊計有領犬員六人、搜救犬八隻，包括路徑搜救犬三隻、瓦礫搜救犬四隻及具雙功能任務犬一隻。

消防局表示，此次交流課程內容豐富，除由ＢＲＨ專業講師指導外，還包括實地模擬各類地形環境的搜救實作，如廢墟搜索、氣味追蹤、夜間搜尋及團隊協作測驗等，強化台中搜救犬隊於實戰中的判斷與反應能力，讓台中消防能吸收最先進的搜救犬訓練方法與管理概念。

在出國受訓前，消防局長孫福佑特別接見並勉勵此行的三位成員，孫福佑表示，搜救犬隊是台中消防最精銳的專業隊伍之一，此次赴德訓練，不僅是專業精進的機會，更是展現台中消防精神與實力的重要時刻。