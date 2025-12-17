深化國際學術交流 中興高中與日本天草高校簽訂MOU辦研究發表

中興高中與熊本縣立天草高校國際交流。（記者扶小萍攝）





國立中興高中長久以來推動國際交流拓展同學視野與增長見聞，與國外學校進行交流，17日再度迎來重要的國際交流里程碑。日本熊本縣立天草高等學校由校長岩嵜 毅帶領師生共6人到訪，與中興高中學生共同進行研究成果發表，並與靜宜大學共同簽署三校學術合作備忘錄（MOU），正式確立三方「共好」的友好合作關係。

今日上午中興高中二年級同學歡迎到訪的日校師生，中興高中校長陳漢銘與日本天草高校校長岩嵜 毅出席致辭，兩位校長均強調，在全球化趨勢下，高中職階段的國際交流對於拓展學生視野、培養跨文化理解至關重要，並對未來三校在教育研究領域的深入合作寄予厚望。

天草校長岩嵜 毅與中興同學一同進行實驗。（記者扶小萍攝）

陳漢銘校長表示，今日抵達的師生是以日本教育部經費到中興高中進行科學報告，中興也派出二組資優班同學進行科學報告相互研討。下午並有生物課與導覽。日方今年是第二年來訪，上午並簽署MOU。未來將持續推動更多元的國際交流計畫，中興師生也會前往日本拜訪學習。期盼透過頻繁的互訪與合作，為學術氛圍注入新活力，共同培養具備國際競爭力的優秀人才。

中興同學和日校同學進行實驗課程。（記者扶小萍攝)

雙方學生帶來5場精彩的報告，主題涵蓋自然科學與社會科學等多元領域。發表內容展現兩國學生紮實的學術探究能力與創新精神。學生們透過深入的問答與討論，進行學術思想的交鋒與火花，不僅促進學術交流，更在過程中熱絡互動交換心得，建立珍貴的跨國友誼。

午餐中彼此交流熱絡。（記者扶小萍攝）

中興二年級陳同學提出的報告，針對假設地球一旦毀滅，人類可能移民至火星的研究做探討。

除了學術交流中興高中也為日本師生準備豐富的文化體驗活動。日方師生一同享用富有臺灣特色的學校營養午餐，體驗在地校園生活，餐敘中彼此交換日常生活種種，瞭解不同文化。下午天草高校學生更親身參與中興高中生物實驗課程雞心解剖，並參觀校內合作社，比較臺日校園環境的異同。

本次交流活動成果豐碩，為中興高中與天草高校在學術合作上奠定堅實的基礎。校方強調感謝靜宜大學的居中牽線與推薦，彼此成就。



