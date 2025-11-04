深化國際影視合製、注入資本動能與推動 IP 開發 台韓、遠樂雙基金、集集創造正式成立！
【記者蔡富丞/綜合報導】2025 創意內容大會（TCCF）甫開幕即迎來重大合作進展！在國內外產業夥伴的共同見證下，「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創基金」今（4）日正式宣布成立。前者將推動臺韓兩地在影視投資、共同製作、大型演唱會、國際發行及人才培育等領域的深度合作；後者則聚焦臺灣音樂展演與影視內容的投資，為產業注入長期資本動能。同時，文策院與犀利資本文創、日本株式會社極東電視共同投資成立的「集集創造娛樂」公司亦於今日同步宣布成立，將共同推動 IP 開發與投資計畫。雙基金與新公司在 TCCF 開幕首日陸續宣布好消息，不僅為活動增添亮點，也展現 TCCF 作為亞洲內容產業交流的強力平台！
發布會現場齊聚了國內外產業人士，一同見證合作里程碑。文化部長李遠也特地出席支持，並表示，擁有影視工作經驗的他一直理解資金是影視發展的關鍵，所以在上任後第一時間，就爭取國發基金投入第 2 個 100 億；同時在投資公司以外，強化國發基金投資專案及基金的可能。李遠表示，政府近年將文創產業作為「國家戰略產業」，6年前又成立文策院，同時隨著臺灣的科技發達讓全世界都對臺灣刮目相看，「這是一個最好的時機」。今天雙基金及集集創造娛樂有限公司的成立，不僅將能藉由國際及國內專業團隊的視野，擴展國際市場，更有助於透過基金、公司的發展，協助臺灣影視產業創造投資、獲利模式的制度化。期待在文策院持續的整合下，臺灣的影視製作、電視台、平台、投資等各個單位發揮專業下，繼續帶動臺灣文化內容走向國際。
文策院董事長王時思分享，現在是一個創意文化內容劇變的時代，一個文化內容生態系重組、重新定義文化內容邊界的時代，所以這是一個屬於文化內容冒險者的時代。而作為冒險者最重要的行動就是組隊，只有組隊才有資格在新世界裡挑戰，才有機會成功打開通往新世界大門。
「台韓娛樂文化內容基金」由韓國娛樂龍頭 CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）、文策院、遠傳電信及 TVBS 共同成立，總額達 9.6 億新臺幣。未來將聚焦兩大方向：一是影視音內容投資與合製，透過支持電影、戲劇及演唱會等多元形式，展現臺韓文化故事的多樣面貌；二是發行與行銷推廣，整合臺韓雙方媒體網絡與平台優勢，協助優質內容拓展海外市場。
難得來臺參加 TCCF 的 CJENM 總部國際事業部門副總趙聖祐（ Sean Cho ）說：「基金象徵我們對兩地內容的合作，可以把更多優質的作品推向國際的信念，結合韓國成熟的製作實力與臺灣創作者的創意能力，我們期望開啟亞洲內容的新篇章，打造更多更有國際視野的作品！」
「遠樂文創基金」由遠傳電信成立的遠播文創公司與文策院共同投資，總金額達 6 億新臺幣，將致力於臺灣的影視與音樂產業發展。在影視方面，基金將優先評估具國際合製、海外資金或國際平台合作潛力的電影、戲劇及綜藝節目專案，提升製作品質與行銷能力，累積產業經驗並培育專業人才。音樂方面則推動結合科技技術，串聯國內外演唱會與音樂節 IP，提升表演內容的多元化與國際化，創造觀眾不同以往的體驗。
遠傳總經理井琪現場致詞時亦表示，這個月是遠傳 friDay 影音推出十周年，意味遠傳透過網路與平台科技將影視內容呈現給用戶已經十年，累積了豐厚經營實力與產業經驗，除了引進世界級的作品給臺灣觀眾，也從內容採購轉型為以投代購，近年更積極投入影視內容，將傑出的臺灣原創 IP 帶給用戶並將之推向國際；影視內容是文化的核心軟實力，文策院致力於臺灣文化內容產業化、國際化，遠傳很榮幸與文策院攜手，期待透過雙基金的成立，與志同道合的夥伴合作、資源整合，打造具備全球競爭力的臺灣內容生態系。
同樣於今日宣布成立的「集集創造娛樂」，未來將以 IP 孵化應用、人才培育，以及影視共製與投資為核心策略，建立完整的 IP 全生命週期生態系，公司旨在讓內容不僅是作品，更成為具持續價值的資產，進一步培育具有國際競爭力的原創內容，提升臺灣 IP 的全球影響力。同時，集集創造娛樂將充分運用國際資源與資金支持，結合全球專業人才與策略合作夥伴，為臺灣創意產業注入更多國際化動能。
集集創造董事長蔡秋安分享，未來我們將以臺灣整體影視產業的「全球化市場拓展」為目標，從產業源頭的人才、開發、創作在開案時就與國際上戰略夥伴共同合作，創造直接面對全球市場的內容IP。
