深化國際棒球交流 黃偉哲探訪樂天巨人隊並致贈春節紅包

▲黃偉哲市長致贈台南美食。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為持續深化國際體育交流、展現臺南作為友善運動城市的熱情，臺南市長黃偉哲於2月9日晚間探訪韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）隊職員及教練團，向遠道而來的球隊表達歡迎之意，並依循台灣傳統習俗，向韓國球隊拜年祝福。

▲黃偉哲市長致贈紅包給樂天巨人隊團長朴晙奕，祝福球團新賽季馬到成功！

韓國職棒樂天巨人隊今(115)年來台南春訓，全隊80餘人下榻於臺南晶英酒店，黃偉哲市長特別於隊職員晚餐時間前往探訪，並與樂天巨人隊團長朴晙奕、教練團及隊職員寒暄，關懷球隊在臺南春訓期間的訓練狀況與生活適應情形，致贈台南紀念品與美食。年節將近，市長也致贈象徵祝福與吉祥的春節紅包，讓遠道來臺的球隊成員感受濃厚的臺灣年節氣氛。市長黃偉哲表示，雖然韓國並沒有過農曆春節的習俗，但在臺灣，春節代表著團圓、祝福與新的開始，希望能將臺南市民的熱情與祝福傳遞給樂天巨人隊，祝福球隊在新的球季中一切順利、屢戰屢勝，不僅在春訓期間收穫滿滿，也能在開季後展現最佳狀態，締造亮眼成績，馬到成功。黃偉哲市長強調，體育無國界，透過棒球運動的交流，更能拉近城市與城市、國家與國家之間的距離。席間樂天巨人隊朴晙奕團長告訴黃偉哲市長，樂天巨人隊球員非常喜歡亞太的球場品質和臺南的環境氣候，許多球員都非常開心可以再來臺南春訓，希望未來能持續來臺南亞太球場春訓，市長也責成體育局盡全力拓展國際棒球交流，讓臺南成為國際知名的棒球城市。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，韓國職棒球隊通常在結束新年假期後，便立即投入新球季的準備，而臺南氣候溫暖、訓練環境完善，正好成為球隊調整體能與戰術的重要基地。適逢臺灣正準備迎接農曆春節，希望樂天巨人隊在緊湊的備戰行程之餘，也能感受到臺南滿滿的新年喜氣與人情味，讓春訓不只是專業訓練，更是一段溫暖且難忘的國際交流經驗。陳局長進一步指出，市府團隊將持續精進場地品質與服務量能，打造更具國際水準的運動訓練環境。

▲體育局陳良乾局長代表黃偉哲市長致贈紅包。

臺南市政府體育局進一步表示，韓國職棒球隊來臺南進行春訓，不僅促進棒球技術與訓練經驗的交流，更是跨文化互動的重要契機。透過知名韓國職業棒球隊的到來，讓國際選手與教練親身體驗臺南的城市風貌、飲食文化與傳統節慶，也讓臺南市民有機會近距離接觸國際職棒，感受不同國家的棒球文化。市府期盼藉由持續引進國際運動團隊，深化臺南的城市品牌形象，推廣臺南豐富的人文底蘊與在地習俗，讓體育成為城市外交的重要橋梁。

體育局也補充說明，未來將持續與樂天巨人隊及其他國際職業運動團隊保持密切合作，規劃更多元的交流活動，結合運動、觀光與文化，帶動相關產業發展，同時培養在地運動風氣，讓臺南不僅是歷史文化古都，更是兼具國際視野的運動城市。此次餐敘不僅象徵雙方情誼的延續，也為後續更深化的合作奠定良好基礎。（照片記者劉秋菊翻攝）